買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

▲台中夫妻吵架，夫被趕出家門6天，返家驚見妻死亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市西屯區5日上午發生一起事件！一名45歲許姓婦人被丈夫發現陳屍屋內，遺體早已屍僵。據了解，許婦日前為了丈夫買錯化妝品的事情大動肝火，甚至在爭吵過後，將丈夫趕出家門6天，不料，如今卻發生憾事。詳細事故發生原因及經過，仍有待檢警進一步調查釐清。

回顧事發經過，2020年12月31日許婦為了丈夫買錯化妝品買錯品牌的事情，與丈夫大吵一架，她一怒之下將丈夫趕出家門，並拒絕讓丈夫回家，直到4日晚間7時許，許婦才傳訊息、語音給先生，稱自己身體不舒服，請先生買點吃的東西回家。

當晚先生依照妻子囑託買完東西返家，敲房間門卻發現門是反鎖的，也沒人應門，以為太太仍在生氣便離家，不料，後來打電話卻持續連繫不上妻子，5日上午他再度返家察看，仍然無人回應，他這才驚覺不對勁，隨即打電話報案。

警消獲報到場破門，破門後驚見許女早已氣絕身亡，遺體更呈現屍僵狀況。據了解，許女與丈夫沒有小孩，被發現時床頭櫃上擺有丈夫的心臟病藥，先生透露，妻子疑似把2排心臟病藥都吃完，約將近20顆藥丸。警方已報請檢察官相驗，要進一步釐清死因。