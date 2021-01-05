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喊出未來一年米價「相當持穩」　農委會：就算波動也不會很大

▲▼全球暖化導致白米營養流失。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳駿季表示，未來一年米價應該「相當持穩」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許展溢／台北報導

水情繼續吃緊，農委會今（5日）表示，桃園2萬8千公頃農田今年第一期作須實施停灌，不少人關心嘉南地區和台中、竹苗都之前也陸續宣布停灌，米價是否會有波動情況？農委會副主委陳駿季強調，未來一年應該「相當持穩」，就算有波動，也不會很大。

陳駿季說，嘉南地區到台中、新竹及苗栗，加上這次桃園灌區，停灌面積有74123公頃，這是一個灌區面積，但灌區面積中，不一定所有灌區中都是種水稻，以桃園來說，上次二期作評估保守有六成到六成五左右，約3.5萬至4萬公頃是種水稻，因此3萬至4萬公頃水稻，未來一期作會少收。

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至於稻米價格是否上揚？陳駿季說明，現在公糧庫存到12月底有89萬6千公噸，民間糧商保守估計則有60萬公噸左右，一期作通常是90萬公噸，二期作50萬公噸，一期作會少3萬多公頃，基本上民間因還有庫存，「價格波動不會太明顯，雖有可能會微幅上升」，但要看消費者售價，還是農民的賣價，這兩者不同。

陳駿季表示，農民賣價因有公糧保障價格支撐，「價格變動不會太高」，對於消費者要買的米價，公糧、民糧都還有庫存，「未來一年米價應該相當持穩，就算有波動也不會很大。」

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