不想努力的話可以送上樓…陳阿姨霸氣叫外送　店員笑翻搶著送

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣1間健康餐盒店日前接到一張自稱是「陳阿姨」的訂單，裡面特別貼心註明「天氣冷，外送小哥注意安全！」但仔細一看，竟然還有一句「不想努力的話，可直接送上樓！」4日店家也出面回應，接單時大家看了都心癢癢，全都搶著要外送，笑翻大家。

▲新竹這間健康餐盒店，因陳阿姨一句「不想努力可以送便當上樓」，成為大家矚目的焦點。（圖／記者陳凱力翻攝）

餐盒店陳姓店長表示，跨年夜冷颼颼，但店內還是照常營業，突然接到一張自稱是「陳阿姨」的訂單，這名陳阿姨是店裡的常客，她也很貼心的在後面留言「外送小哥辛苦了，請注意安全，餐點送達時放在警衛室即可」，最後竟又冒出一句「但是，不想努力的話可以送上樓……」。

▲店家常常接到許多奇奇怪怪備註的單，也讓接單的人好氣又好笑。（圖／記者陳凱力翻攝）

貼文被網友轉發引起討論，多數網友指出，如果自己是外送員會先試著送上樓看看，畢竟機會難得不想錯過，「我會努力送上樓」、「先上去，再看要不要努力」、「送上樓了，看有沒有ps5跟哀鳳12」、「死也要送上去」。

陳還說，其實外送單曾遇到一些奇奇怪怪的備註，曾經還有別家店店長出車禍時，客人直接打滿一整篇心經，說要迴向給受傷的店長，也令大家瞠目結舌；旁邊男同事更開玩笑說，當下他看到陳阿姨的貼文時，超想要自己去試看看的，該不會是人生的轉淚（捩）點？

Her今天推出「新版小棕瓶」雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml，原價3950元、特價1990元。

►驚悚直擊！苗栗男大生騎車擦撞右轉客運 摔倒滾進保養廠