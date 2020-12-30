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首例！笑氣吸到嘔吐窒息　同事堅持不報119「過失致死起訴」

▲桃園市政府首創自治條例將笑氣列管，本月底前推出草案，違者恐面臨3千元至1萬5千元不等罰鍰。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲台北市發生首例因吸食笑氣致死案例，同行人因為防止危害發生被起訴過失致死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子前年和女同事相約回家吸食笑氣，結果女同事疑因急性中毒，突然癱軟趴在裝有笑氣的氣球上，陳男發現後，打電話向友人求救，有人建議打119，陳男竟擔心觸法，自行施作CPR無效，把女同事搬下樓時，又害女同事頭部撞傷，最後送醫急救，女同事仍因笑氣副作用窒息不治，台北地檢署30日依過失致死罪起訴陳男。

近年常見年輕人派對活動中的笑氣，雖有神經性麻醉效果，卻始終沒有被列入毒品管制，並不屬於違禁品，已經出現氾濫情形，如今發生首件因吸時笑氣致死案例，值得有關單位重視。

根據台北市政府毒品危害防制中心網站介紹，笑氣學名一氧化二氮或氧化亞氮，在常溫常壓下為無色、無味氣體，於醫療使用上須與O2併用，但因本身的效力無法達到深度的手術麻醉，故一般僅用於手術前的麻醉誘導或牙科手術，若與其他麻醉藥併用，有加乘作用。

▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲陳男進房發現女同事整個臉趴在裝有笑氣的氣球上沒了動靜。（示意圖／免費圖庫pixabay）

從事美髮工作的陳男原本就有吸食笑氣習慣，2019年1月間，他和女同事相約到陳男家中吸笑氣，讓女同事在房間內自己從鋼瓶中，把笑氣灌進氣球內吸食，陳男則在客廳內吹氣球(吸食笑氣)，陳男氣球吹完後，就會叫女同事幫忙再從房間拿新的氣球出來。

但是陳男第3次叫女同事幫忙灌氣時，房內始終沒回應，陳男好奇進房一看，女同事整個臉趴在氣球上，沒了動靜，陳男趕緊打電話跟友人求救，友人建議快打119，陳男不想曝光，改找乾媽到場幫忙，在胡亂幫女同事做CPR無效後，2人合力從公寓5樓要把女同事搬下樓，卻在3樓失手，害女同事衰落跌傷頭部，只好再向119求救。

▲▼警方查獲高男載送9支笑氣鋼瓶，依毒管法開罰3萬以上30萬以下罰鍰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方近年多次查獲年輕人買笑氣辦趴狂歡，但笑氣不屬於毒品，無法可辦。（資料照／記者陳以昇翻攝）

但是女同事被送醫後，因吸入嘔吐物導致窒息不治，檢警獲報前往相驗，法醫研究所指出，笑氣為一般吸入性麻醉氣體，主要含一氧化二氮，急性中毒主要造成窒息、缺氧及其所產生的併發症，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，而死者應該就是因為吸食笑氣中毒，因姿勢關係吸入自己的嘔吐窒息。

陳男坦承，之前就曾因為乾媽勸他不要再吸笑氣，所以自行上網查過笑氣可能造成的副作用，檢察官認為，陳男早就知道吸笑氣可能讓人致生危險，就有義務隨時觀察注意，防止危險發生，事後又延誤送醫，涉犯過失致死罪嫌。

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