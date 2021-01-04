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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不帶手機也能監控」　林為洲：指揮中心若用其他方式就是違法

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 議場前堵訪林為洲 張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前首度使用「天網」，抓到溜去五月天演唱會的自主健康管理者，有民眾質疑不帶手機是否能逃過天網，中央流行疫情指揮中心撂重話，就算不靠手機也能找到人。對此，國民黨立委林為洲認為，防疫固然重要，但要有法律授權。

中央流行疫情指揮中心的醫療應變組副組長羅一鈞1日召開記者會表示，居家檢疫者、居家隔離者以及自主健康管理者都不得參加大型集會活動，否則依法開罰1至15萬元。

天網以手機進行追蹤，對於若沒帶手機是否就能逃過天網監測，羅一鈞則說，不全靠手機，運作方式不方便講太詳細，台灣民眾太聰明，很多聽了就知道怎麼迴避，呼籲民眾不要以身試法看天網是否夠力，「我們有辦法能夠找得到你」。

對此，林為洲4日受訪表示，中央流行疫情指揮中心說即使沒帶電話也能監控，這一句話他不認同，請中央流行疫情指揮中心講清楚怎麼監控，如果這樣可以監控，就超出法律授權。

林為洲指出，法律規定是居家檢疫者自願提供手機，知道自己有被監控，把電話監控的範圍拉大到自主健康管理者也要，已經有點超過，居家檢疫者一定要留手機，防疫指揮中心會知道有沒有離開居家檢疫的處所，也會知道位置，打電話要接，但自主管理者不在規範下，且若不是用那支電話監控，用其他方法監控就違法。

林為洲認為，防疫當然很重要，但同樣重要的是，要有法律授權，台灣是一個法治國家，疫情再怎麼嚴重，都要有法律授權，政府才能做。

針對外界質疑天網侵犯人權和隱私，行政院長蘇貞昌4日上午表示，基於維護國人健康，防疫有高規格要求，對於極少數高危險群個案，基於保護國人健康，有防疫SOP。另外，衛福部長陳時中補充說明，蒐集到的資料會在28天後銷毀。

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