「天網」監控遭疑侵犯人權　陳亭妃：抱歉！我們以防疫優先

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

為防自主健康管理者成防疫破口，指揮中心跨年夜首度動用「天網」在五月天演唱會揪出違規者。指揮中心指出，「天網」非完全靠手機定位，並不是不帶手機就可規避。

針對「天網」遭到批評侵犯人權，民進黨立委陳亭妃受訪指出，「如果說天網侵害到有些人人權的話，真的要說聲抱歉，我們還是以防疫為優先」。

指揮中心日前表示，「天網」運作機制主要是利用手機訊號和基地台位置，依法監測居家隔離、居家檢疫以及自主健康管理者行蹤，找出違規者，並不是追蹤每個人的手機或手機裡的GPS，因此也正式正名為「電子圍籬2.0」。

至於電子圍籬的法源依據，指揮中心說，過去對居家檢疫、居家隔離者實施電子圍籬時，法制組已經深入研究，確認根據《傳染病防治法》可進行相關防疫措施，即便沿用至自主健康管理者同樣通用，民眾如果發現身旁自主健康管理者違規，也歡迎檢舉。

針對「天網」遭到批評侵犯人權，民進黨立委陳亭妃受訪指出，當然希望大家能夠自律，也希望每一個自主健康管理的人都能夠配合政府的政策，可是就是有人不配合，就是有人真的因為天網而查出說有人趴趴走，所以這個確實是兩難。

陳亭妃強調，現階段還是希望做嚴格管控，不要有社區感染，「如果說天網侵害到有些人人權的話，真的要說聲抱歉，我們還是以防疫為優先」。