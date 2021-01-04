孩子打陀螺太吵！2對夫妻上演「動物園大戰」...小朋友全程目睹

▲周姓夫妻不滿孩子打陀螺被人責罵，在動物園內和另對夫妻打起來。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓夫妻去年帶孩子到木柵動物園玩，孩子疑因玩陀螺太吵，被1對葉姓夫妻責罵，周妻護子心切，上前劈頭就罵葉妻「沒有水準」，結果被葉妻推倒在地，周男和葉男2個當家男主人見狀加入戰局，扭打成一團，讓孩子在一旁看傻眼，2對夫妻互控傷害等罪，經台北地檢署安排調解成功，2對夫妻撤告，全案不起訴。

這起孩子打陀螺演變成兩對夫妻在地上扭打的案件，發生在2020年5月3日下午1點40分左右，周姓夫妻暫時把孩子放在位於木柵動物園的速食店前玩耍，周家的孩子和其他小朋友就在空地上，開心地玩起陀螺，此時葉姓夫妻疑因覺得孩子嬉鬧打擾到其他人行經路徑，葉妻叫住周家孩子數落了一下。

周妻看到孩子莫名其妙被人訓斥的樣子，衝上前去對葉妻說：「妳沒有水準」，反被葉妻一把推倒在地，周妻還被葉妻踹了左腳1下，周男見狀，上前擋住葉妻繼續動手，沒想到葉男也為了保護妻子，也加入戰局，結果2個大男人就在餐廳門口打了起來，葉男被打到左眼烏青、周男則是肚子有擦挫傷。

周家的孩子看到自己玩陀螺竟引起父母和人互毆，嚇得在一旁不敢亂動，最後全案由文山一分局製作筆錄後，依傷害、公然侮辱等罪移送法辦，檢察官開庭時勸雙方和解，不要讓一次開心地出遊，變成刑案收場，周家和葉家2對夫妻達成和解、互相撤告，全案處分不起訴。

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