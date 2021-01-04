模式預測恐「2波寒流」接力冰封台灣　溫度下修5°C時間地點出爐

▲賈新興表示，下波寒流的強度有越報越強的趨勢，5760等高線直接南壓至台灣中部以南。（圖／翻攝自賈新興臉書）

記者賴文萱／台北報導

氣象專家賈新興今（4）日在臉書分析下一波寒流發展，目前預測強度可能比上一波更強、水氣比上一波多，其中，最低溫出現時間落在1/7深夜至1/8清晨。另外，氣象局最新預報也下修周四寒流低溫，台南以北最低溫7-10度，空曠地區預估會再低2度左右。

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▲▼2020/12/31和2016/01/24這兩天的5760線也在圖中。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興表示，觀察了幾次的預報，下波寒流的強度有越報越強的趨勢，根據1/3晚上8點的預測，以及1/4早上8點的預測，均顯示5760等高線直接南壓至台灣中部以南，而2020/12/31和2016/01/24這兩天的5760線也在圖中。

他也預估最低溫出現時間會落在1/7深夜至1/8清晨，台北氣象站的低溫比跨年和元旦這波的7.6度還低的機率很高，預估在6-7度之間。另外，北部空曠區／沿海或谷區預估的低溫約在3-5度，中南部空曠區也都在10度以下。

▲合歡山下雪景況。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

賈新興提醒，寒流預計在1/7開始南下，當天一早就會感受到它的威力，隨後溫度一路下滑。降雪部分，桃園、新竹、宜蘭和花蓮2000公尺以上的山區機會非常高，時間點則在1/7深夜至1/8清晨。他還也預報，目前來看1/11-1/12可能還有一波，但強度要再觀察。





▲歐洲模式預測，1/11又有一波冷空氣南下，也會機會達寒流等級。（圖／翻攝自觀氣象看天氣FB粉絲專頁）

氣象粉專「觀氣象看天氣」則指出，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，入冬以來第2波寒流將在1/7（四）報到，1/9清晨冷空氣達到最強，屆時1500公尺高度零下4~5度壓境，換算地面溫度約7~8度。

1/10冷空氣會稍減弱，然而在1/11又有一波強冷空氣幾乎無縫接軌接續南下，在1/12冷空氣達到最強，屆時1500公尺高度零下2~3度壓境，換算地面溫度約9~10度，也有機會達寒流等級。

▲2波冷空氣明起一路降溫，周四濕冷寒流來襲，台南以北低溫8-10度。（圖／中央氣象局）

對此，氣象預報員張承傳表示，目前周四那波寒流低溫有再下修1度，台南以北、東北部低溫約7-10度，台北約7-8度，空曠地區預估會再低2度左右。另歐美模式預測確實下周後期可能又有一波冷空氣南下，但強度仍要持續觀察。

周四受到新一波寒流南下，這天北部降溫明顯，白天高溫不升反降，到了晚上就會降到10度左右，中南部高溫也僅16-20度。

周五一整天到周六清晨是這波寒流最冷的時間點，台南以北低溫7-10度，其他地區11-12度，空曠地區還會再低2度，最冷急探5度，其中，北部周五一整天高溫也不超過10度。氣象局提醒，這波寒流水氣較多，強度跟跨年那波乾冷寒流相比，雖然低溫沒有那麼低，但濕冷感受會更加明顯。

另外，明起水氣增多，北台灣下雨情況會越來越明顯，北海岸、大台北山區及宜蘭會有局部大雨發生機率；花東、中南部山區也會陸續有局部降雨，中南部平地雲量將增多。

▲若氣溫跟水氣配合上，合歡山這次有機會下雪。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

至於高山降雪部分，由於這波寒流水氣比較多，北部1000-2000公尺高山及中南部3000公尺以上高山，如合歡山、玉山等，如果水氣跟溫度有配合上的話，有下雪機會。

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