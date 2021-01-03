高雄2車對撞直衝人行道！2少路邊聊天慘被撞飛倒地哀嚎　

▲白色轎車擦撞後失控衝上人行道，無辜波及兩名路人。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鼓山區博愛路與至聖路口，2日晚間接近12點時發生一起車禍事故，一輛由白色自小客車沿著博愛二路直行，在經過交叉路口時，與另一輛左轉彎的的黑色休旅車相撞，結果白色轎車擦撞後車頭一偏衝上人行道，意外將兩名正在聊天的無辜路人撞飛。

警方表示，事發當下，57歲的杜姓男駕駛開著休旅車從博愛路左轉至聖路口，不慎與20歲陳姓駕駛開的白色直行轎車發生擦撞，目前初步判斷，疑似是轉彎車沒有禮讓直行車，才導致這起擦撞事故，不過車禍發生後兩方駕駛都沒有受傷，反而陳男駕駛的白色轎車失控打滑偏離原路線，衝上人行道，意外波及到路旁分別16、17歲的兩名少年，導致兩人骨折、滿臉是血，倒地哀嚎，救護車到場緊急將人送醫，所幸經送醫診治後人沒有生命危險。

▲車禍意外發生後意外波及兩名路人，失控的車輛還撞碎路旁大花盆。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方到場處理時，發現撞擊後衝上人行道的白色轎車，不僅自身車體零件四散，還將路旁的大花盆撞碎，而兩名汽車駕駛酒測結果，都沒有酒精反應，警方將透過雙方的行車紀錄器以及路口監視器，進一步釐清車禍原因。

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