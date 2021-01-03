快訊／新北駕駛「攔查拒停」直接撞！警連開5槍　他再撞3車衝新店

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市永和區秀朗路3日晚間發生車輛攔查不停的事件，一輛自小客車不配合員警攔查，直接朝陳姓員警衝撞，聽到員警對空鳴槍仍不停，朝新店方向逃逸。警方表示，目前已鎖定犯嫌查緝中。

警方指出，3日晚間8時40分許，一輛自小客車欲攔查不停，反而加速衝撞陳姓員警，所幸陳員未受傷，跳開後對空鳴槍5發，但嫌犯加速衝撞3輛自小客車後逃逸，造成一名民眾受傷。

警方表示，嫌犯由秀朗橋往新店方向逃逸，目前已通報中和分局及新店分局協助攔查，已鎖定犯嫌查緝中。

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