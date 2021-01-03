　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北駕駛「攔查拒停」直接撞！警連開5槍　他再撞3車衝新店

快訊／新北駕駛「攔查拒停」直接撞！警連開5槍　他再撞3車衝新店

記者陳以昇、鄒鎮宇／新北報導

新北市永和區秀朗路3日晚間發生車輛攔查不停的事件，一輛自小客車不配合員警攔查，直接朝陳姓員警衝撞，聽到員警對空鳴槍仍不停，朝新店方向逃逸。警方表示，目前已鎖定犯嫌查緝中。

警方指出，3日晚間8時40分許，一輛自小客車欲攔查不停，反而加速衝撞陳姓員警，所幸陳員未受傷，跳開後對空鳴槍5發，但嫌犯加速衝撞3輛自小客車後逃逸，造成一名民眾受傷。

警方表示，嫌犯由秀朗橋往新店方向逃逸，目前已通報中和分局及新店分局協助攔查，已鎖定犯嫌查緝中。

►香奈兒防水持妝12小時，特價6色可選

ET快訊
五月天宣布：3月台南場「售票延期」
趙又廷新片遭疑抄襲漫威！上映10天驚傳下架…2戲院收通知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳台南車禍「3死1傷」號誌斷現場慘烈照曝光　警澄清事故真相

快訊／新北駕駛「攔查拒停」直接撞！警連開5槍　他再撞3車衝新店

快訊／台鐵萬華驚傳「旅客墜落月台」　1男頭部受創緊急送醫

快訊／台鐵桃園站死亡事故！行人入侵鐵道遭撞　噴飛對向慘死

快訊／台鐵晚間傳死傷事故！「內壢＝桃園」路線中斷

快訊／林口宮廟遶境引街頭大亂鬥　掃帚、金紙變現成武器

獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年　「日本」藏鏡人高雄落網

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛重創亡

桃園4歲女童過馬路被撞死　「1.5秒來不及反應」貨車駕駛免賠

快訊／嫌犯找到了！高雄醫美貴婦遭竊3000萬　警方偵訊中

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

好奇柴見「噴水池」目光被吸住 想碰卻不敢碰...媽笑：手還好嗎

網傳台南車禍「3死1傷」號誌斷現場慘烈照曝光　警澄清事故真相

快訊／新北駕駛「攔查拒停」直接撞！警連開5槍　他再撞3車衝新店

快訊／台鐵萬華驚傳「旅客墜落月台」　1男頭部受創緊急送醫

快訊／台鐵桃園站死亡事故！行人入侵鐵道遭撞　噴飛對向慘死

快訊／台鐵晚間傳死傷事故！「內壢＝桃園」路線中斷

快訊／林口宮廟遶境引街頭大亂鬥　掃帚、金紙變現成武器

獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年　「日本」藏鏡人高雄落網

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛重創亡

桃園4歲女童過馬路被撞死　「1.5秒來不及反應」貨車駕駛免賠

快訊／嫌犯找到了！高雄醫美貴婦遭竊3000萬　警方偵訊中

酒鬼必收4款「微醺甜點」　夢幻玫瑰酒凍、酒心和菓子光看就醉了

女老師補課「上摩鐵私密教學」！學生母親氣炸開門…見畫面崩潰

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

社會熱門新聞

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

桃園阿嬤闖紅燈…下秒「大字形」噴飛！

即／台鐵晚間死傷事故！內壢＝桃園路線中斷

即／桃園區間車撞死人！行人入侵鐵路遭撞

男左轉未讓　小情侶撞上後座女友亡

桃園4歲女童遭貨車撞亡！司機免賠關鍵曝光

獨／吳夢夢全裸海晃「加工」雙球

高雄醫美貴婦遭竊3000萬　嫌犯找到了

國巨前人資長約人妻泡湯　忍不住下體接觸

刺青男秀槍嗆：林北讓你收起來　掌鏡人竟是老婆

快訊／台中1月大女嬰「趴睡」猝死　19歲母廚房忙40分鐘回來崩潰

台積電叛將相繼赴陸　檢調憂科技滲透出重手

更多熱門

相關新聞

新北五股垃圾山第一面正式門牌

新北五股垃圾山第一面正式門牌

新北市五股區垃圾山土地，早期因缺乏管理，違章建築林立， 五股戶政事務所配合市府整頓政策，進行該區域違章建物門牌廢止及編釘新門牌，提供該區域更為清晰之辨識度有利於提升救災、救護效能，並由統立環保工程有限公司拔得頭籌，由五股戶政事務所核發整頓後第一面正式門牌。

嚴冬磯釣頂浪高手　東北角當季白毛海鮮

嚴冬磯釣頂浪高手　東北角當季白毛海鮮

新北通過增列5株珍貴樹木

新北通過增列5株珍貴樹木

水保計畫加速審查　新北坡地建築更安全

水保計畫加速審查　新北坡地建築更安全

農遊券振興再加碼　新北農會響應創商機

農遊券振興再加碼　新北農會響應創商機

關鍵字：

新北駕駛攔查拒停新店永和

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

陸年度10大醜陋建築！網：前二不堪入目

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

34歲「帥哥主播」驚爆陳屍家中！

台中鴨肉店「辱罵熊貓」！店員撂人堵警局

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面