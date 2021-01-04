富王鴨肉店男店員身分曝光！「竟是小老闆」　爸媽陪去警局道歉

▲男店員真實身分為該鴨肉店的小老闆。（圖／網友授權）

記者白珈陽、林昱萱／南投報導

一名女熊貓外送員日前到台中市北區富王鴨肉店取餐時，懷疑遭到店家拖單，提出質疑後，還遭到一名男店員怒嗆，「破查某」、「妳毛長齊再來說話啦」等語。據了解，該名店員的真實身分，其實是鴨肉店的小老闆，而老闆發覺事態嚴重之後，帶著兒子到派出所想與女外送員和解，而女外送員拒絕和解，堅決對其提出告訴。

該名女外送員2日於臉書社團《抱怨公社》PO文指出，當時她到台中市北屯區軍功路富王鴨肉店取餐時，因質疑店家拖單，竟遭一名男店員暴氣怒嗆「妳在外面不要給我遇到，很跩喔，破查某，沒被人打過是不是？來告我啊！大學生？小妹妹，妳毛長齊再來說話啦！」，更揚言要讓女外送員紅。

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▲台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

店員誇張的行徑瞬間在網路引起熱議，不少網友都紛紛為女外送員感到不平。據了解，該名辱罵女外送員的男店員真實身分，其實是該鴨肉店的小老闆，年紀僅25歲，而他此次的脫序行徑不僅重創店譽，也讓女外送員嚇壞了，因此前往北屯派出所報案。

據了解，小老闆在父母的陪同下前往派出所，希望與對方達成和解，但因為女外送員被對方的言語恐嚇心生畏懼，因此已經正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。