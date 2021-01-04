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女外送員遭辱罵！486先生「支持提告」：可聯繫我　網大讚正義

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／網友授權）

▲台中女外送員遭店家言語辱罵氣提告。（圖／網友授權）

記者施怡妏／綜合報導

台中北屯區某鴨肉店疑似拖單，先將餐點出給後面的客人，讓熊貓女外送員苦等20分鐘，雙方因此爆發口角。沒想到男店員更開嗆「是沒有被人打過？」、「等毛長齊再來說」。對此，團購達人「486先生」陳延昶看不下去痛批，「支持這個外送員提告」，還表示「若有需要律師諮詢可以聯繫我」。

團購達人486先生在個人臉書發文，「這個男的是有事阿？人話是不會講嗎？」對於這店員的行為感到很憤怒，「哥最度爛的就是自以為有點錢就在那裡跩，X老X的，沒出過社會的白爛」，大力支持女外送員提告，並表示「若有需要律師諮詢或者實際告人的經驗建議，可以聯繫我」。

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馬得，這個男的是有事阿？ 人話是不會講嗎？ 我支持這個外送員提告，若有需要律師諮詢或者實際告人的經驗建議，可以聯繫我。 哥最度爛的就是自以為有點錢就在那裡跩，林老撕的，沒出過社會的白爛。

486先生發佈於 2021年1月3日 星期日

貼文一出後，不少網友也在底下留言大讚，「大哥就是霸氣」、「大哥最正義，讚」、「太囂張！真當自己是什麼東西」、「社會需要多一點大哥這樣的人，做對的事，沒有妥協」、「原來是真堂口假鴨肉店」、「喜歡486先生很正義！」

據了解，熊貓女外送員表示，她到該鴨肉店先報號，現場沒有任何客人卻等了10分鐘，後續3組客人現場點餐，店家也直接處理，沒想到她一開口詢問竟還要10分鐘，讓她忍不住問是不是拖單。這質疑瞬間讓店員氣炸，直接嗆「你在外面不要給我遇到！很跩喔，馬的咧破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「怎樣！來啊！妳告我，大學生小妹妹，毛長齊再出來講話」。

對此，foodpanda也作出最新回應表示，經瞭解狀況後確認事發當下店家以不當言語辱罵外送員，「即刻與該店家終止合作關係。」

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