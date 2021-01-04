獨家／狂嗆出征網友！台中富王鴨肉店「態度急轉彎」　店家出面了

▲富王鴨肉專賣店大門緊閉。（圖／記者白珈陽攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台中市富王鴨肉專賣店店員以「是沒有被人打過」、「等毛長齊再講話」等言語攻擊女外送員，網友群情激憤負評灌爆，Foodpanda也宣布取消合作。今（4）日店家暫停營業、關閉臉書專頁和移除Google地圖地標，不過FB上冒出多個同名粉專開嗆出征者，《ETtoday新聞雲》記者獨家取得店家回應，盼低調度過風波。

富王今日大門深鎖，Google地圖上的地標和官方粉絲專頁也同步關閉，避風頭意味相當濃厚。有趣的是，臉書上這2天冒出多個鴨肉店同名粉專，其中最知名的一個反串明顯，發文極盡嘲諷，「老子以後不接外送單了，老子爽！老子最大」、「在地忠實老顧客非常的多，完全沒有競爭對手的啦，他媽的爛外送員不要再來了。」

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另一粉專「新富王鴨肉專賣店」強調是原店家新創立，態度則是隨時間發展急轉彎。今早先是歡迎網友出征，霸氣表示絕不會道歉，「我們不會道歉，不爽吃就不要吃，一堆外地人在喊熱！」幾個小時後態度忽然軟化，低聲盼網友能放過，「這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手，已經進入和解階段」、「有錯誤的部份我們虛心接受，但拜託大家不要破壞我們店家門口的物品。」

▲民眾在鴨肉店牆上張貼紙條替外送員發聲。（圖／記者白珈陽翻攝）

到了下午，新富王先是發文稱其他粉專全是偽冒，「一堆網友說我們這邊是假的，請你們認清，我們不會反串」，接著表示有誠意好好解決外送員一事，希望網友們停止出征和謾罵，不會逃避責任和道歉，「會安排事發相關人員出面道歉，請各位稍安勿躁，大家新年快樂。」

新富王鴨肉專賣店對記者透露，現在正在事件風波上，網友只是不停留言謾罵，無論說什麼都只是「越搞越黑」，多解釋沒有幫助，反而引火上身，「隨他們去」。店家說，接下來會全面關閉粉絲頁，不然實體店難以經營。

不過對於記者要求出示為原店家的證據，新富王鴨肉專賣店暫無回應。