　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷捷出招！「寄存證信函」要她放棄公辦說明會　黃捷批本末倒置

▲罷捷團體,黃捷 。（合成圖／記者洪靖宜攝）
▲罷捷發言人徐尚賢、高雄市議員黃捷 。（合成圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票訂於2月6日進行投票，投票時間逼近，罷捷總部也不斷有動作，但因罷捷團體法定領銜人因個人身體和家庭因素無法參與公辦說明會，發言人徐尚賢仍堅持要與被提罷免的高市議員黃捷直接辯論，先前兩度前往服務處送交戰書，現在又寄送存證信函給黃捷，並預計把辯論會時間訂在公辦罷免說明會的同一時間。

▲罷捷團體寄存證信函 。（圖／罷捷團體提供）

▲罷捷團體寄存證信函 。（圖／罷捷團體提供）

罷捷團體法定領銜人因個人身體和家庭因素無法參與公辦說明會，鳳山清「捷」隊發言人徐尚賢希望能親自與黃捷來場辯論，先前已經兩度直搗黃捷服務處送上辯論戰帖，不過雙方一直都沒有碰上。徐表示，依據選罷法規定，他無法代理領銜人參加公辦電視罷免說明會，但是只需唸稿的「說明會」並不是有詰問交鋒的「辯論會」，難道黃捷只願意唸稿，而不敢辯論嗎？莫非眾所矚目的黃捷連面對一個小小的鳳山在地青年都會畏懼嗎？

為了要邀約黃捷參加「鳳山子弟辯論會」，罷捷團體出新招，使用郵局存證信函告知黃捷，希望黃捷能為了年輕人放棄「說明會」並接受「辯論會」。更挑明要把「鳳山子弟辯論會」的時間訂於「公辦罷免說明會」的時間，質問黃捷願不願意放棄「說明會」，接受「辯論會」。

對此，黃捷表示自己已經重申過很多次，選罷法相關的程序都會配合參與，也會依法出席說明會，向大家報告這兩年來的問政成績。而其餘的時間以議會臨時會與市政行程為主。

黃捷也說：「對方當初沒看清楚法規的說明會資格，反而要我放棄說明會，這有點本末倒置。」她反酸：「現在又搞錯存證信函用法，把存證信函當邀請函使用，本辦提供免費法律諮詢服務，歡迎市民多加利用。還是希望領銜人保重身體，一同出席說明會。」

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
鴨肉店慘了！遭民眾狂檢舉　警方到場開單
鴨肉店曝「男店員現況」　嗆熊貓：本來就不打算合作
終於要道歉了！鴨肉店新粉專「27字聲明」　留言再度灌爆
快訊／新北民宅驚傳命案！男陳屍屋內　同居女倒臥門口
姚元浩公布「陳漢典錄音內容」　《全明星》訓練轉頭就走：他有後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘評國會遷離首都「不切實際」　游錫堃：不一定要在我任內完成

地方政府拒萊豬恐遭懲處　盧秀燕：不要為難基層、由首長承擔

罷捷出招！「寄存證信函」要她放棄公辦說明會　黃捷批本末倒置

「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

林濁水批綠營放反萊之火…蔡英文推給前朝　「再不反省愈戰愈敗」

黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」

「農民存1000、政府存1000」蔡英文：退休儲金制度背後有2個意義

還原北市跨年當天晨會！黃珊珊：如果有政治考量　不辦最簡單

游錫堃建議把水牛趕下陽明山避寒　想治本就找「良好生活環境」

何志偉響應「一箱一台灣」　請外交部代寄給川普、拜登

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

13歲女考100分被導師質疑作弊　補考又拿98分「隔天陳屍池塘」

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

王令麟、吳宗憲情義相挺 澎恰恰加入東森直銷盼「3年賺2億還債」

王心凌「今晚我想來點...」抱到伍佰了！！　他笑回「沒給蔡依林抱」：那天耳朵長雞毛

迎新年！老公緊抱貓賞跨年煙火　吩咐妻「幫我們拍照」網：是真愛

柯建銘評國會遷離首都「不切實際」　游錫堃：不一定要在我任內完成

地方政府拒萊豬恐遭懲處　盧秀燕：不要為難基層、由首長承擔

罷捷出招！「寄存證信函」要她放棄公辦說明會　黃捷批本末倒置

「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

林濁水批綠營放反萊之火…蔡英文推給前朝　「再不反省愈戰愈敗」

黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」

「農民存1000、政府存1000」蔡英文：退休儲金制度背後有2個意義

還原北市跨年當天晨會！黃珊珊：如果有政治考量　不辦最簡單

游錫堃建議把水牛趕下陽明山避寒　想治本就找「良好生活環境」

何志偉響應「一箱一台灣」　請外交部代寄給川普、拜登

南投男當街砍死女子...在長照機構服務！同事一聽嚇壞：他很受歡迎

連5天不通勿闖！花蓮北濱外環道養護清潔　用路人請配合改道

雲林東勢肉鵝場染H5N5亞型高病原性禽流感　784隻全撲殺銷毀

醫用彩色口罩恐致癌「食藥署2周內要查30件」　抓到一律下架銷毀！

「拍打功」促進循環！醫揭「適當時間+部位」：別拍到瘀青

M屬性柴柴走去挨揍！　閉眼當「詠春木人樁」被打臉1分鐘傻笑

去火鍋店「會挖冰淇淋嗎？」　釣出老饕經典吃法：先吃了啊

艾怡良當面嗆聲！謝盈萱拍完忍不住⋯跑去找徐譽庭耳語

新年新希望！　 他們在元旦冒著寒風做這些事

全聯結帳人龍落落長！　內行揭「關鍵4原因」：不能怪店員

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

政治熱門新聞

鍾沛君右肺異常增生　今急動手術

快訊／蔡啟芳出院「駕車撞電桿」　妻腿骨折

江啟臣：國民黨做好對抗威權準備

美女議員鍾沛君驚曝「右肺異常增生」

王定宇列陳學聖發言史　駁藍營首長反對萊豬遭撤換

王金平驚傳緊急開刀　住院10天近況曝

快訊／監委疑「天網」侵犯隱私　陳時中：蒐集資料後28天銷毀

陳學聖要蘇貞昌聲明：不彈劾萊豬零檢出首長

賴品妤賀新年　COS鬼滅「胡蝶香奈惠」被讚爆

藍營縣市長拒萊豬會被彈劾撤職？　蘇貞昌：有人還活在威權時代

被柯一正指圈地種菜　里長喊冤

不配合萊豬行政命令恐遭撤職？　侯友宜回應了

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

縣市長不配合萊豬命令恐遭彈劾　侯友宜：我知道法令分寸在哪裡

更多熱門

相關新聞

罷捷總部轟黃捷表決萊豬「腳底抹油落跑」

罷捷總部轟黃捷表決萊豬「腳底抹油落跑」

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，罷免行動依然不停歇，無黨籍高雄市議員黃捷第二階段連署已經通過，訂於2月6日進行投票，投票時間逼近，罷捷總部也不斷有動作盼能催出高票，罷捷總部發言人徐尚賢痛批黃捷，在議會萊豬零檢出表決時「腳底抹油落跑」，要她出來面對；徐也諷刺黃，只會蹭前高雄市市長韓國瑜。

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

黃捷當伴娘超胸　逼哭閨蜜新娘

黃捷遭罵「喜歡互舔」和解又被攻擊　不忍了！

黃捷遭罵「喜歡互舔」和解又被攻擊　不忍了！

鳳山人做圖催罷免黃捷！竟用高嘉瑜照片

鳳山人做圖催罷免黃捷！竟用高嘉瑜照片

有意加入民進黨？黃捷這樣說

有意加入民進黨？黃捷這樣說

關鍵字：

罷捷黃捷鳳山清捷隊

讀者迴響

熱門新聞

爸媽陪同談和解！鴨肉店員辱女外送員　負評谷歌下架了

辱女外送員「毛長齊再講話」！　台中鴨肉店被告想和解

19歲百萬YouTuber上吊亡！孕妻目睹死狀崩潰

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

羞辱女外送員！網負評洗錯　無辜鴨肉店哭了

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

2大2小包2000參加婚宴！新娘逼再匯4000

李玖哲爆哭！道謝《全明星》紅隊

台中女外送員遭店家辱罵！熊貓回應

陳阿姨叫外送「備註1行」　店員差點不想努力了

綠水鬼飆到77萬！正妹拿假貨換現金　全台當舖發追緝令

陳喬恩報案後首發聲：不知不覺中犯了錯

快訊／比跨年還冷！寒流本周大降溫　北北基大雨特報

趙又廷《晴雅集》遭指抄襲漫威！

新竹人看過來！爽玩六福村只要199元

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

柯有倫、竇智孔唱《扛得住》手指天上！ 「謝謝我們最好的兄弟..黃鴻升」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

「緋聞男友搶新聞」王心凌主動提：很煩耶！　順利點到伍佰老師...開玩笑「特別穿露背衣」

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

五月天唱《刻在我心底的名字》陳昊森坐台下！　怪獸看阿信「中間那一根」...背景差點改黃色XD

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

Gail唱夯曲《刻在我心底的名字》　自彈自唱《想見你想見你想見你》RAP也行！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面