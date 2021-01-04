罷捷出招！「寄存證信函」要她放棄公辦說明會　黃捷批本末倒置



▲罷捷發言人徐尚賢、高雄市議員黃捷 。（合成圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免投票訂於2月6日進行投票，投票時間逼近，罷捷總部也不斷有動作，但因罷捷團體法定領銜人因個人身體和家庭因素無法參與公辦說明會，發言人徐尚賢仍堅持要與被提罷免的高市議員黃捷直接辯論，先前兩度前往服務處送交戰書，現在又寄送存證信函給黃捷，並預計把辯論會時間訂在公辦罷免說明會的同一時間。





▲罷捷團體寄存證信函 。（圖／罷捷團體提供）

罷捷團體法定領銜人因個人身體和家庭因素無法參與公辦說明會，鳳山清「捷」隊發言人徐尚賢希望能親自與黃捷來場辯論，先前已經兩度直搗黃捷服務處送上辯論戰帖，不過雙方一直都沒有碰上。徐表示，依據選罷法規定，他無法代理領銜人參加公辦電視罷免說明會，但是只需唸稿的「說明會」並不是有詰問交鋒的「辯論會」，難道黃捷只願意唸稿，而不敢辯論嗎？莫非眾所矚目的黃捷連面對一個小小的鳳山在地青年都會畏懼嗎？

為了要邀約黃捷參加「鳳山子弟辯論會」，罷捷團體出新招，使用郵局存證信函告知黃捷，希望黃捷能為了年輕人放棄「說明會」並接受「辯論會」。更挑明要把「鳳山子弟辯論會」的時間訂於「公辦罷免說明會」的時間，質問黃捷願不願意放棄「說明會」，接受「辯論會」。

對此，黃捷表示自己已經重申過很多次，選罷法相關的程序都會配合參與，也會依法出席說明會，向大家報告這兩年來的問政成績。而其餘的時間以議會臨時會與市政行程為主。

黃捷也說：「對方當初沒看清楚法規的說明會資格，反而要我放棄說明會，這有點本末倒置。」她反酸：「現在又搞錯存證信函用法，把存證信函當邀請函使用，本辦提供免費法律諮詢服務，歡迎市民多加利用。還是希望領銜人保重身體，一同出席說明會。」

時間對我們來說完全沒用！