　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷捷成立獲綠民代聲援　有意加入民進黨？黃捷：優先處理罷免

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央選舉委員會審查通過高雄市議員黃捷罷免案，宣告該案成立，同時決議罷免案將於110年2月6日舉行投票。對於近期不少民進黨議員和立委，紛紛發聲為黃捷聲援，是否有意加入民進黨，無黨籍市議員黃捷說「現在討論都太早，現在有罷免案在身，要優先處理」，她說這表示大家都認為，應該留住這席代表進步力量的民意代表。

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲鳳山清捷隊徒步到黃捷服務處送辯論戰帖  。（圖／記者洪靖宜攝）

對於罷免黃捷投票時間越來越逼近，罷捷團體動作頻頻，25日直搗黃捷服務處，要求辦理辯論會，由於公辦電視罷免說明會只能由領銜人參加，發言人徐尚賢盼能跟黃捷另外再辦一場辯論會，不過，高雄市議員黃捷並無明確表示是否參加自辦的辯論會，她僅說，中選會已經寄來公辦電視罷免說明會的同意書，她也秀出已經勾選同意辦理，只要法定的程序上都會遵守辦理，時間確定後會親自參加。

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃捷表示已勾選同意參加公辦電視說明會  。（圖／記者洪靖宜攝）

近日因罷免危機，不少民進黨議員、立委出來力挺，甚至連民進黨市黨部也表示聲援她，被問到會不會想加入民進黨，黃捷先是「蛤！」了一聲，她接著說：「現在討論都太早，現在有罷免案在身，要優先處理，不論是在議會或政界的友軍出來聲援都很感謝，大家都是秉持台灣要進步理念，價值相近，應該留住這席代表進步力量的民意代表，不只民進黨、台灣基進、無黨籍朋友都願意站出來，不只是黨派問題，代表年輕政治人物希望表達的價值。」

她表示，面對罷免危機，知道自己要更努力，這是一場期中考，會更加努力讓大家看到在地方上表現，一直都問心無愧，保持平常心，要更有自信來面對。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻
北部1千公尺高山可能下雪！　這天起低溫暴跌剩5度
變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株：傳染力更強
小賴台上激吻知名男歌手！　甜「放閃」：出道週年禮物
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷王發起人被討人情！親吐「爸住院沒來看過」：收割別人的幫忙

快訊／未補提連署人名冊　陳致中罷免案不成立

罷捷成立獲綠民代聲援　有意加入民進黨？黃捷：優先處理罷免

快訊／《民法》成年下修！18歲高中生可自主結婚　2023年實施

快訊／新竹市突宣布暫緩試辦數位身分證　內政部回應了

電子支付規定放寬立院三讀通過　可跨業轉帳、外幣買賣、購買基金

卓榮泰籲民進黨：沒有食安就沒有國安　讓國人吃下安全的食物

新竹市政府宣布「暫緩試辦數位身分證」　市民優先資安第一

老字號嬰幼兒食品重金屬超標7倍！全面下架回收、開放退貨

台中縣市合併滿10年　盧秀燕：縫合縣市差距、1加1大於2

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

罷王發起人被討人情！親吐「爸住院沒來看過」：收割別人的幫忙

快訊／未補提連署人名冊　陳致中罷免案不成立

罷捷成立獲綠民代聲援　有意加入民進黨？黃捷：優先處理罷免

快訊／《民法》成年下修！18歲高中生可自主結婚　2023年實施

快訊／新竹市突宣布暫緩試辦數位身分證　內政部回應了

電子支付規定放寬立院三讀通過　可跨業轉帳、外幣買賣、購買基金

卓榮泰籲民進黨：沒有食安就沒有國安　讓國人吃下安全的食物

新竹市政府宣布「暫緩試辦數位身分證」　市民優先資安第一

老字號嬰幼兒食品重金屬超標7倍！全面下架回收、開放退貨

台中縣市合併滿10年　盧秀燕：縫合縣市差距、1加1大於2

陳江和為動手打人公開道歉　否認有掐脖子

蛋捲界LV也用這種蛋！家樂福推「非籠飼放牧蛋」改善母雞處境

先探／合勤控、智邦蠶食基建大餅

新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

全台第2家！英式輕食「英格莉莉」插旗微風台北車站　明年1月開幕

賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

先探／挖礦概念股群起飆漲

先探／大尋寶家　發掘轉投資黑馬

年末跑趴常見的3個「彩妝誤區」，畫錯變得超沒質感

邀15歲少女上摩鐵玩跳蛋...她回訊「喜歡」　26歲男友仍判有罪

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

余天被爆忙玩「手遊麻將」畫面曝光　羅友志批：「爛」豬立委

范瑋琪為口罩失言道歉　蘇貞昌「沒放心上」：少用情緒字眼攻擊

《民法》成年年齡下修至18歲　2023年實施

海巡署長請辭　國安局前副局長周美伍接任

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A一次搞懂

快訊／新竹市宣布暫緩試辦數位身分證　內政部：持續溝通

民進黨：開放美豬是為國家利益　不是要求國人一定要吃

高金素梅批AIT「租內湖土地每坪15元」

獨／蔡英文＋雞排妹公益月曆開箱　募得200萬助毛小孩

萊豬1月確定進口　侯友宜：總統送人民最難過的聖誕禮物

「罷免吳思瑤」門檻6萬8860票　羅智強提3大綱領籲+1

開箱明倫社宅　3房採光陽台、屋頂農園一次看

馬維拉反擊！馬英九號召下架「萊委」

快訊／萊豬叩關成功　蔡英文：謝謝盡責完成行政命令審查的立委

更多熱門

相關新聞

陳時中開記者會　聲量回前五

陳時中開記者會　聲量回前五

台灣相對於國外持續失控的新冠肺炎疫情穩定許多，但這樣的情形卻在22日被打破，傳出連續253天無本土病例後的本土感染者，陳時中火速召開記者會說明，並且針對跨年活動防疫升級的部分說明，雖無要求各縣市停辦，但仍然會要求提出相關防疫措施，

罷捷團體下戰帖要辯論！大聲公太吵引民怨

罷捷團體下戰帖要辯論！大聲公太吵引民怨

林昶佐、洪申翰相挺　黃捷反制罷免：我是十大問政優質議員

林昶佐、洪申翰相挺　黃捷反制罷免：我是十大問政優質議員

傳時力移送黃捷林穎孟　決策委員會回應了

傳時力移送黃捷林穎孟　決策委員會回應了

涉時力人頭案遭送檢調　黃捷：尊重他黨黨務行使

涉時力人頭案遭送檢調　黃捷：尊重他黨黨務行使

關鍵字：

罷捷黃捷

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面