罷捷成立獲綠民代聲援　有意加入民進黨？黃捷：優先處理罷免

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央選舉委員會審查通過高雄市議員黃捷罷免案，宣告該案成立，同時決議罷免案將於110年2月6日舉行投票。對於近期不少民進黨議員和立委，紛紛發聲為黃捷聲援，是否有意加入民進黨，無黨籍市議員黃捷說「現在討論都太早，現在有罷免案在身，要優先處理」，她說這表示大家都認為，應該留住這席代表進步力量的民意代表。

▲鳳山清捷隊徒步到黃捷服務處送辯論戰帖 。（圖／記者洪靖宜攝）

對於罷免黃捷投票時間越來越逼近，罷捷團體動作頻頻，25日直搗黃捷服務處，要求辦理辯論會，由於公辦電視罷免說明會只能由領銜人參加，發言人徐尚賢盼能跟黃捷另外再辦一場辯論會，不過，高雄市議員黃捷並無明確表示是否參加自辦的辯論會，她僅說，中選會已經寄來公辦電視罷免說明會的同意書，她也秀出已經勾選同意辦理，只要法定的程序上都會遵守辦理，時間確定後會親自參加。





▲黃捷表示已勾選同意參加公辦電視說明會 。（圖／記者洪靖宜攝）

近日因罷免危機，不少民進黨議員、立委出來力挺，甚至連民進黨市黨部也表示聲援她，被問到會不會想加入民進黨，黃捷先是「蛤！」了一聲，她接著說：「現在討論都太早，現在有罷免案在身，要優先處理，不論是在議會或政界的友軍出來聲援都很感謝，大家都是秉持台灣要進步理念，價值相近，應該留住這席代表進步力量的民意代表，不只民進黨、台灣基進、無黨籍朋友都願意站出來，不只是黨派問題，代表年輕政治人物希望表達的價值。」

她表示，面對罷免危機，知道自己要更努力，這是一場期中考，會更加努力讓大家看到在地方上表現，一直都問心無愧，保持平常心，要更有自信來面對。

時間對我們來說完全沒用！