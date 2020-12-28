黃捷遭罵「喜歡互舔」...和解又被攻擊「跟百姓要錢」　不忍了！





▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷被一名女網友在臉書公開表示不爽她參加同志大遊行，甚至發表偏激、誇張言論，她忍無可忍決定蒐證提告。雙方經調解後，以9千元和解，她要求女網友「捐款給性別友善倡議團體」，不過這名女網友錢都還沒捐，又在臉書再次批評黃捷「跟百姓要9千元」、你真的一心只想推動同志城市哦？」，讓黃捷氣炸，反被二度抹黑、霸凌，將向法院聲請強制執行，至於黃姓女網友二度PO文內容，她將保留法律追訴權，交由律師研議。

▲黃捷日前對於性霸凌言論提告 。（圖／黃捷提供）

「白眼女神」無黨籍高雄市議員黃捷近因參加同志大遊行，遭一名挺韓的黃姓女網友在臉書公開PO文不爽她參加同志大遊行，甚至以「喜歡互舔X魚」、「喜歡捅X門」、「同性戀都祂X的噁心」言論，讓她決定不姑息言語霸凌，提出告訴。警方依法受理偵辦，根據網路IP位址，鎖定1名黃姓女子涉案，通知她到案說明，黃女也承認貼文是她發的，也願意當面向黃捷致歉。最後，雙方經調解，黃捷要對方「捐款給性別友善倡議團體」當作和解條件。

不過這名黃姓女網友又於26日在臉書發文指，黃捷要她賠9千元。她在臉書發文哭窮，直說自己沒有錢，也批說「身為一個議員這樣欺負百姓！跟百姓要9千元…還不是捐給孤兒或老人社福機構…是捐給同志團體…好狠的心啊！」

此舉也讓黃捷更氣，認為這對她是二次抹黑霸凌，她說：「希望對方遵守調解約定，記取教訓未來不要再口出性羞辱言論。」，因此她決定向法院聲請強制執行。至於黃姓女網友二度PO文內容，她將保留法律追訴權，交由律師研議。

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