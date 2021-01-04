「農民存1000、政府存1000」蔡英文：退休儲金制度背後有2個意義

▲蔡英文出席「農民退休儲金制度開辦典禮」。（圖／總統府提供，以下皆同）

記者黃巈禾／綜合報導

今年元旦起幾項新政策上路，總統蔡英文列出4個重點，包括顧青年、顧荷包、顧農民以及顧交通，其中顧農民即「農民退休儲金制度」。蔡英文4日前往高雄出席「農民退休儲金制度開辦典禮」時，說明成立農民退休儲金有2個重要意義。

蔡英文致詞時表示，今年1月1日是農民退休儲金上路的大日子，趕在元旦假期後第一天到美濃，就是要代表政府和農民朋友一起存下第一筆農民退休儲金，共同見證這個重要的時刻。

蔡英文指出，農民退休儲金成立，有2個重要意義，第一、展現政府兌現承諾，照顧農民的決心，台灣農業的蓬勃發展，依靠的是每位辛苦耕耘的農民，為了讓農民朋友得到更完善的照顧，在過去幾年，政府陸續推動農民職災保險、農民健康保險人地脫鉤，以及擴大試辦農業保險等制度，去年元旦，她更承諾要建立農民年金制度，保障農民朋友的退休生活。

蔡英文說，透過行政團隊的跨部會合作，特別是農委會主委陳吉仲、勞動部長許銘春，及部會同仁的努力不懈，克服身分認定和年資計算等問題，終於完成這部法案，並在國會的支持下，順利通過《農民退休儲金條例》，不僅是完成農民四大福利的最後一塊拼圖，更是代表政府兌現承諾，照顧農民的決心。

至於農民退休儲金成立的第二個意義，蔡英文指出，退休制度將在台灣全面建立完成，現在有農民退休儲金後，代表以後不論從事哪個行業都有職業保險，保障晚年退休生活，未來農民退休儲金，將依照基本工資的1%至10%，讓農民自由選擇存入金額，政府也會和農民存入一樣的錢。

蔡英文舉例，如果存1000元，政府就會一起存1000元，讓1000元變2000元，存越多，保障就越多，等年滿65歲，除了老農津貼，農民還可以領到政府和你一起存的退休儲金，呼籲所有農民，還沒加入的要趕快加入，早點替退休生活做準備。

蔡英文強調，《農民退休儲金條例》不僅代表退休制度的全面建立完成，更讓「從農」成為一個可以做到退休、安心養老的職業，政府希望透過健全的農民福利制度，吸引更多青年願意返鄉從農，為在地農業注入新活水，更加蓬勃發展，代代相傳。

最後，蔡英文也特別感謝這段期間投入、建立各種制度的許多團隊夥伴，尤其是農委會主委陳吉仲，他是屏東種紅豆的農家子弟，所以更能了解農民朋友需要的照顧，一直都非常積極參與政策的制定及執行，他是真正的農業專家，也是她看過最能幹，能把理想轉化成政策有效執行，讓農民充分感受到政府照顧農民的心意，很幸運有陳吉仲來替行政團隊照顧所有的農民。