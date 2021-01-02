神明也怒了！高雄萬福宮王船壓死人18天後　再爆遶境陣頭「9打1」

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

高雄茄萣白砂崙萬福宮昨（1日）舉行遶境活動，但卻因陣頭先後順序發生爭執，雖然當下遶境順利結束，但蘇姓總指揮深夜卻率7、8人到當地宋江獅陣頭蘇姓館主家，館主才剛開門短短8秒，旋即遭人拳打腳踢，導致全身多處鈍傷就醫，後續已報警並提告對方傷害，蘇館長接受《ETtoday新聞雲》的訪問親曝心聲！

▲田都府宋江獅陣館主遭毆傷，出面親曝心聲。（圖／記者吳世龍攝）

蘇館長說：「他一進門就說現在是怎樣，後來就打了啊！含他（總指揮）一共有9個人上門，我老婆有在阻擋他們還是照打，他帶來的小弟先動手！我也只是回他說我沒怎樣，結果就打過來了！」

對於廟方的總指揮帶一群人跑到家裡毆打他，蘇館主進一步表示：「我絕對不和解！」並表示自己有去醫院驗傷，頭部、胸部還有背部、下唇都有鈍傷，而且這兩天剛好是他的生日，沒想到會被人打受傷，得在醫院度過，顯然對自己意外被打仍感到十分氣憤。

▲田都府宋江獅陣館主遭毆傷。（圖／翻攝臉書田都府宋江獅陣）

回顧這起事件，當地「田都府宋江獅陣」在臉書PO文表示，昨正值庚子科五朝王醮祭典，以往灣裡遶境時宋江獅陣頭都依循古例被安排在第一陣，因為必須執行重要的「獅探橋破城門」任務，為遶境開啟城門，讓一些肉眼看不見的鬼魂迴避，保佑各陣頭能平安順利完成遶境，豈料昨上午宋江獅陣卻被安排在第三陣，蘇姓館主當下決策不用探城門，總指揮得知後即前來嚷嚷，雙方爆發口角；雖然最後總指揮仍讓宋江獅陣「超車」趕到第一陣破城門，但遶境結束後總指揮竟帶來鬧事、打傷館主。

監視器畫面拍下，1日深夜10時30分許，蘇姓館主聽見有人來訪便起身應門，豈料門才剛一打開，蘇姓總指揮便率著7、8人入內，雙方對話短短約8秒鐘，一名男子就先抬腳朝著館主猛踹，接著眾人一擁而上朝著館主揮拳圍毆；館主雖然伸手一度想抵擋，且妻子聽聞後也急忙奔出肉身護夫，但雙拳仍難敵四手，一度遭人K倒在地，最終館主又起身反擊，遭旁人架住制止，場面相當混亂。而湖內分局目前已經清查8名涉案人等，將依傷害及聚眾鬥毆罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

▲▼這其實已經不是白砂崙萬福宮第一次出事，去年12月就有一名工人移動王船時遭壓死。（圖／記者吳世龍攝。）

不過這其實已經不是高雄茄萣區白砂崙萬福宮第一次出事，去年12月15日上午，一名63歲工人在移動王船時，因意外遭到王船壓住，經送醫搶救後宣告不治，面對記者上門詢問，第一時間在場的廟方人員對此事不願多談，還急著將紅布拉下，沒想到事隔18天，又爆發廟方總指揮烙人毆傷館主的事件，也讓萬福宮再次躍上新聞版面。

►生火了！連我媽都用到發光

相關新聞：

陣頭遶境順序爆衝突！總指揮撂人夜襲館主家 進門8秒抬腳怒踹

事故現場曝光！高雄工人「移動王船」遭壓死 廟方急喊：沒什麼事