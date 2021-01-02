陣頭遶境順序爆衝突！總指揮撂人夜襲館主家　進門8秒抬腳怒踹

▲蘇姓館主才剛開門8秒，即遭一名男子抬腳狠踹。（圖／翻攝臉書「田都府宋江獅陣」）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄茄萣白砂崙萬福宮昨（1日）舉行遶境活動，但卻因陣頭先後順序發生爭執，雖然當下遶境順利結束，但蘇姓總指揮深夜卻率7、8人到當地宋江獅陣頭蘇姓館主家，館主才剛開門短短8秒，旋即遭人拳打腳踢，導致全身多處鈍傷就醫，後續已報警並提告對方傷害。

當地「田都府宋江獅陣」在臉書PO文表示，昨正值庚子科五朝王醮祭典，以往灣裡遶境時宋江獅陣頭都依循古例被安排在第一陣，因為必須執行重要的「獅探橋破城門」任務，為遶境開啟城門，讓一些肉眼看不見的鬼魂迴避，保佑各陣頭能平安順利完成遶境，豈料昨上午宋江獅陣卻被安排在第三陣，蘇姓館主當下決策不用探城門，總指揮得知後即前來嚷嚷，雙方爆發口角；雖然最後總指揮仍讓宋江獅陣「超車」趕到第一陣破城門，但遶境結束後總指揮竟帶來鬧事、打傷館主。

▲館主遭到眾人圍毆，妻子聞聲急忙奔出護夫。（圖／翻攝臉書「田都府宋江獅陣」）

監視器畫面拍下，1日深夜10時30分許，蘇姓館主聽見有人來訪便起身應門，豈料門才剛一打開，蘇姓總指揮便率著7、8人入內，雙方對話短短約8秒鐘，一名男子就先抬腳朝著館主猛踹，接著眾人一擁而上朝著館主揮拳圍毆；館主雖然伸手一度想抵擋，且妻子聽聞後也急忙奔出肉身護夫，但雙拳仍難敵四手，一度遭人K倒在地，最終館主又起身反擊，遭旁人架住制止，場面相當混亂。

事後蘇姓館主2日凌晨2時前往成大醫院驗傷，發現頭部、胸部、背部、下唇處皆有鈍傷，而2日這天也碰巧就是館主的生日，沒想到竟會在醫院中度過。事後蘇姓館主也向警方報案，並對總指揮等人提出傷害告訴。對此，廟方則表示，整起事件係為陣頭間糾紛，現主委已介入居中協調。

▼蘇姓館主事後到成大醫院驗傷，並報警提告傷害。（圖／翻攝臉書「田都府宋江獅陣」）