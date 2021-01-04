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台中女外送員遭店家辱罵！熊貓：即刻與富王鴨肉專門店終止合作

 記者蕭筠／台北報導

台中市2日傳出一名熊貓女外送員至北屯一間鴨肉店取餐時，因等待時間稍長向店家反應，孰料卻遭嗆「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」，讓她氣得報警提告。對此，foodpanda也作出最新回應表示，經瞭解狀況後確認事發當下店家以不當言語辱罵外送員，「即刻與該店家終止合作關係。」

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／網友授權）

▲台中女外送員遭店家言語辱罵氣提告。（圖／網友授權）

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針對女外送員遭台中市合作店家「富王鴨肉專門店」言語辱罵一事，foodpanda表示：「經平台瞭解事件經過，確認事發當下外送夥伴僅詢問出餐狀況，店家卻以不當言語回應，對此foodpanda表達嚴厲譴責，並已即刻與該店家終止合作關係。」同時也與當事外送員取得聯繫並表達慰問，「平台將全力支持該外送夥伴採取法律行動，後續亦會提供必要之協助，維護外送夥伴應有之權益。」

根據女外送員密錄器影片可以看見，女外送員表示「我第一個來的耶，現場都走三個，我的一樣都還沒好。」孰料店家竟回「不爽就不要做熊貓啊。」她則反應：「是你們拖餐問題，為什麼要怪到我身上來？」沒想到店家再嗆，「什麼拖餐？我聽過等30分鐘的咧」、「社會講錢的啦」、「妳在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦。」

女外送員表示，她到該鴨肉店先報號，現場沒有任何客人卻等了10分鐘，後續3組客人現場點餐，店家也直接處理，沒想到她一開口詢問竟還要10分鐘，才讓她忍不住詢問是不是拖單，事後也報警處理。對此，北屯派出所所長張元瑞表示，當事人在筆錄中有敘述到，對於店家言語恐嚇意味心生畏懼，雖店家家人希望和解，但她正式提出恐嚇及公然侮辱告訴。

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