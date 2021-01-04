最衰「鴨王」負評狂洗！和罵人富王距2公里　老闆無奈現身說話了

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名熊貓女外送員日前到北屯區「富王」鴨肉店取餐時，因為向店家反應等待太久反而被店員嗆，影片上傳後引發網友大罵，後來，富王關閉臉書，網友搜尋時竟搜到「鴨王」鴨肉飯，不但直接打去鴨王開罵，還在臉書留負評，鴨王老闆楊志雄4日自嘆倒楣的說，無端被挨罵，除了要一一向客人解釋之外，業績也掉了2成。

▲台中鴨王鴨肉店無端被女外送員風波掃到颱風尾，老闆楊志雄（下）自嘆衰爆，業績掉2成。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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北屯區富王鴨肉店的人員向一名熊貓女外送員嗆聲「是沒有被人打過」、「大學生小妹妹，等毛長齊再講話」、「來啊來啊！來告我」、「妳想紅，我會讓妳紅！」等，引發網友們一片批評聲浪，但也有網友搞錯對象，錯把鴨王當富王，不但打去鴨王店家開罵，還在臉書留下負評，造成鴨王池魚之殃。

▲鴨王工作人員一早營業，就接到不少詢問電話。

楊志雄表示，可能是東山路的鴨王和軍功路的富王兩家距離太近，被不知情網友搜尋到，未經查證就一陣痛罵，他除了自嘆倒楣之外，在臉書和電話都一一向客人解釋清楚，希望消費者不要搞錯對象，因為此風波也讓業績掉了2成，他祈求事件盡快落幕。

▲伍姓消費者肯定店內環境清潔，工作人員有禮貌。

一名伍姓男子說，他是鴨王鴨肉店的常客，每天下班後幾乎都會來吃，店內不論是料理、環境清潔和服務態度都非常棒，對外送員也非常有禮貌，他希望消費者不要以訛傳訛。

▲部份消費者不了解外送員風波，仍照常上門光顧。

一名在店外等待取餐的外送員表示，事情一發生後，包括台中、全台灣的外送人員群組就不斷轉發，數千人都知道這件事，大家都聲援該名女外送員，也為她抱不平，希望類似事件不要再發生。依地圖搜尋，兩家店距約約2.1公里，但網友「誤把鴨王當富王」胡亂負評狂洗，讓無辜的楊老闆慘成最衰鴨王。

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