沉迷網路遭家人諷社會敗類　宅男PO「血洗跨年」文：想幹大事！

▲涉嫌PTT發文嗆跨年血洗台灣的前超商店員洪男，3日上午遭警方逮捕，並查扣3台筆電和手機。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2020年12月30日凌晨，在PTT及巴哈姆特等各大網路論壇，有網友以「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」聲稱要組織30多人的血染炸彈去死去死團，兵分全台北、中、南等處要血洗各跨年舞台，若現場被警方發現時就同歸於盡，引發網友恐慌，刑事局4日上午召開記者會宣布破案、逮捕租屋在高雄三民區的前超商洪姓男子（28歲）。

警方逮捕洪男時查扣三部筆電和一隻手機，但發現筆電硬碟已遭初始化刪除資料，手機也上鎖無法打開，專案小組成員將洪男帶回刑事局後嘗試突破他心防，卻發現洪男防衛心相當重，不但否認PO恐嚇文、甚至還想考驗警方網路科技犯罪的偵查技術。

▲涉嫌PTT發文嗆跨年血洗台灣的前超商店員洪男3日遭警方逮捕，並查扣3台筆電和手機。（圖／記者張君豪攝）

但當刑事局專業幹員出示網路科技偵蒐數據分析、秀出初步數位鑑識還原的硬碟資料，洪男這才態度軟化；洪男自陳是家中老大，下面還有一個弟弟，但從國中開始沉迷網路遊戲，並自行研究網路攻防技術，一股腦沉浸在鑽研電腦網路技術領域，課業一落千丈。

洪男供稱雙親不支持他，更經常拿課業成績優異的弟弟數落他，甚至冷嘲熱諷說他將來會成為社會敗類，洪男後來索性離家半工半讀、從南部某私立技術學院畢業後在高雄租屋打工維生。

檢警查出，洪男因家庭教育問題對社會參與感相當疏離、不擅社交，平常都沉溺在電腦遊戲、鑽研網路攻擊技術，生活則靠在加油站打工、餐廳當服務生、超商上大夜班賺取微薄生活費，所承租的雅房也僅有3-4坪大小，房間內除了床墊和凌亂衣物零食外，就只剩下三台筆電和一支手機，幹員上門搜索時，看到使景象也搖頭嘆息。

警方發現，洪嫌每月收入支付房租後已所剩不多，卻花大錢買了三部電腦，似乎將生活精力全部投注在電腦網路世界裡，也靠著自學網路技術和利用套件工具，成功取得包含PTT等網路知名論壇他人帳號使用權。

洪男因長年生活不順遂，和遭到家人嫌棄責罵、讓他醞釀有想做一番大事，讓家人震驚改觀的企圖心，但所謂的「幹大事」居然是上PTT貼文、揚言「引爆炸彈血洗台灣各處」，不僅讓他遭檢警大陣仗逮捕，家人知悉後也相當驚訝傷心。

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