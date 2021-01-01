彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

▲榮獲108年校長領導卓越獎的王春堎（右）。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

許多校園裡的校長和學生，距離都非常遠，甚至有些學生看到校長就迅速離開、疏離。不過彰化市中山國小校長王春堎，有著「過目不忘」的超能力，他可以在近2000名學生中認出多數同學，並正確叫出名字，讓學生覺得自己被重視。王春堎近期獲選為教育部教育家典範人物。

王春堎提到，自己之所以愛記名字，主要是希望藉著記名字，拉近與學生的距離，王春堎重視每一個孩子，並非只是說說而已。「因為我在意」記名字不是出於能力，而是因為在意。王春堎說，身為校長，他知道許多人以為，那是一份位高權重的職位，與人的關係容易停留在表淺的噓寒問暖，但他希望以誠待人，改變互動關係，「藉著一個名字，或許我可以走進一個孩子的世界。」

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在王春堎的生命中，也曾經有人藉著一朵白色康乃馨走進了他的世界。王春堎提到，在他小學一年級的母親節，級任老師送給他全班唯一的一朵白色康乃馨，失去母親的他，頓時淚流滿面拒絕領取，老師不以為意，將他摟進懷中，細聲安慰他，失去了母親，更要學會照顧自己，勇敢面對未來。

▲王春堎說，藉著一個名字，或許可以走進一個孩子的世界。（圖／教育部提供）

「我感覺到被愛。」王春堎說，進入國中，也有一位地理老師，看見他每天上學前後必須幫忙家務與農事，沒時間唸書，不惜犧牲中午休息時間幫他複習功課，甚至在他因缺乏親人關懷，一度誤入幫派時，老師也不斷提醒、默默守候，將王春堎從歧途邊緣挽回，「我希望成為像他們一樣的老師，看見孩子的需要，把老師的愛傳承下去。」

王春堎從師生涯的34年當中，擔任校長就有18年；18年來，這樣的心志不曾更改。「因為我來自弱勢家庭，從小活得辛苦，現在看到弱勢的孩子就想到自己，很想幫助他們，讓他們感受到愛。」

▲王春堎（右二）榮獲107年教育部教學卓越獎。（圖／教育部提供）

中山國小是日人來後設立的第一所學校，擁有120多年歷史，至今仍是明星學校中的明星，越區就讀率超過6成，因此，學生與家長對於學業成就向來特別關注。但王春堎疼惜孩子，不忍看他們只在意學業成就表現，「過度的競爭會使孩子身心受挫，同儕關係受損，我不希望看到這樣的結果。」王春堎到任後，致力於破除分數至上的觀念，帶領學校朝多元化發展邁進。

王春堎認為，學業成就不等於未來成就，除課業之外，應鼓勵孩子涉獵其他活動，進而發展潛能、學習成長，同時，讓學習成就較低的孩子，也能夠於多元活動中發揮才華，找到屬於自己的舞台，從自我實踐中建立個人自信。

王春堎說，他藉著記名字，表達他的善、誠與愛，「那是開啟對話的關鍵。」對他來說，名字不只是一個符號，而是一把開啟對話的鑰匙，他曾經失去愛，也被愛醫治，如今他要開啟緊閉的心門，改變門後的世界。