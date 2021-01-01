　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

▲▼ 彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界 。（圖／教育部提供）

▲榮獲108年校長領導卓越獎的王春堎（右）。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

許多校園裡的校長和學生，距離都非常遠，甚至有些學生看到校長就迅速離開、疏離。不過彰化市中山國小校長王春堎，有著「過目不忘」的超能力，他可以在近2000名學生中認出多數同學，並正確叫出名字，讓學生覺得自己被重視。王春堎近期獲選為教育部教育家典範人物。

王春堎提到，自己之所以愛記名字，主要是希望藉著記名字，拉近與學生的距離，王春堎重視每一個孩子，並非只是說說而已。「因為我在意」記名字不是出於能力，而是因為在意。王春堎說，身為校長，他知道許多人以為，那是一份位高權重的職位，與人的關係容易停留在表淺的噓寒問暖，但他希望以誠待人，改變互動關係，「藉著一個名字，或許我可以走進一個孩子的世界。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在王春堎的生命中，也曾經有人藉著一朵白色康乃馨走進了他的世界。王春堎提到，在他小學一年級的母親節，級任老師送給他全班唯一的一朵白色康乃馨，失去母親的他，頓時淚流滿面拒絕領取，老師不以為意，將他摟進懷中，細聲安慰他，失去了母親，更要學會照顧自己，勇敢面對未來。

▲▼ 彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界 。（圖／教育部提供）

▲王春堎說，藉著一個名字，或許可以走進一個孩子的世界。（圖／教育部提供）

「我感覺到被愛。」王春堎說，進入國中，也有一位地理老師，看見他每天上學前後必須幫忙家務與農事，沒時間唸書，不惜犧牲中午休息時間幫他複習功課，甚至在他因缺乏親人關懷，一度誤入幫派時，老師也不斷提醒、默默守候，將王春堎從歧途邊緣挽回，「我希望成為像他們一樣的老師，看見孩子的需要，把老師的愛傳承下去。」

王春堎從師生涯的34年當中，擔任校長就有18年；18年來，這樣的心志不曾更改。「因為我來自弱勢家庭，從小活得辛苦，現在看到弱勢的孩子就想到自己，很想幫助他們，讓他們感受到愛。」

▲▼ 彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界 。（圖／教育部提供）

▲王春堎（右二）榮獲107年教育部教學卓越獎。（圖／教育部提供）

中山國小是日人來後設立的第一所學校，擁有120多年歷史，至今仍是明星學校中的明星，越區就讀率超過6成，因此，學生與家長對於學業成就向來特別關注。但王春堎疼惜孩子，不忍看他們只在意學業成就表現，「過度的競爭會使孩子身心受挫，同儕關係受損，我不希望看到這樣的結果。」王春堎到任後，致力於破除分數至上的觀念，帶領學校朝多元化發展邁進。

王春堎認為，學業成就不等於未來成就，除課業之外，應鼓勵孩子涉獵其他活動，進而發展潛能、學習成長，同時，讓學習成就較低的孩子，也能夠於多元活動中發揮才華，找到屬於自己的舞台，從自我實踐中建立個人自信。

王春堎說，他藉著記名字，表達他的善、誠與愛，「那是開啟對話的關鍵。」對他來說，名字不只是一個符號，而是一把開啟對話的鑰匙，他曾經失去愛，也被愛醫治，如今他要開啟緊閉的心門，改變門後的世界。

ET快訊
自主管理者落跑聽五月天演唱會！桃園市府：不只一個人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄跨年300秒煙火美炸！「無人機大王船」航行愛河灣　美照超吸睛

下周可能又有寒流！這次是「濕冷」　今晨8.5℃全台續發低溫特報

元旦「6大國道地雷路段」估一早開塞　國5恐連續狂塞12hrs

不只一人！自主管理者擅闖五月天演唱會　桃市衛生局掌握名單開罰

北市跨年估逾3萬8千人湧入現場！　捷運拚42小時不收班

彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

「讓女孩活過今年」點閱大勝「偏鄉醫院倒閉」　專家揭開原因

今彩539跨年夜開出3注頭獎！　幸運者落北市信義區、基隆、台中

快訊／宜蘭凌晨「規模4.5地震」突然搖晃　信義區震度1級有感

自主健康管理歌迷「夜闖演唱會」！五月天A2陷混亂…網友聽完怒了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

高雄跨年300秒煙火美炸！「無人機大王船」航行愛河灣　美照超吸睛

下周可能又有寒流！這次是「濕冷」　今晨8.5℃全台續發低溫特報

元旦「6大國道地雷路段」估一早開塞　國5恐連續狂塞12hrs

不只一人！自主管理者擅闖五月天演唱會　桃市衛生局掌握名單開罰

北市跨年估逾3萬8千人湧入現場！　捷運拚42小時不收班

彰化這所國小校長過目不忘　藉著學生名走入內心世界

「讓女孩活過今年」點閱大勝「偏鄉醫院倒閉」　專家揭開原因

今彩539跨年夜開出3注頭獎！　幸運者落北市信義區、基隆、台中

快訊／宜蘭凌晨「規模4.5地震」突然搖晃　信義區震度1級有感

自主健康管理歌迷「夜闖演唱會」！五月天A2陷混亂…網友聽完怒了

金正恩慶祝2021！全代會Day1「參謁太陽宮」...向全民公開賀年狀

米其林最高評鑑房間開箱！台北文華東方重啟住宿　超大淋浴間、地暖超貼心

高雄跨年300秒煙火美炸！「無人機大王船」航行愛河灣　美照超吸睛

下周可能又有寒流！這次是「濕冷」　今晨8.5℃全台續發低溫特報

元旦「6大國道地雷路段」估一早開塞　國5恐連續狂塞12hrs

疫情這一年／同船旅客確診超700人集體海上隔離...魔術師現況曝光

油價擬連六漲！九二汽油零售價突破24元大關「加油要快！」

2021展望》畢殿龍／兩岸關係緩和期　在拜登上任的前一兩年

不只一人！自主管理者擅闖五月天演唱會　桃市衛生局掌握名單開罰

「12港人案」判刑　蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

生活熱門新聞

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

台北101煙火點亮2021　ETtoday祝新年快樂

信義區千人坐馬路看101煙火　半數未戴口罩

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

年輕媽獨自帶兒買內衣遭拒　對話重現媽媽們全怒

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

連結來了！全台22場跨年「直播1次看」

北市跨年晚會空拍照曝　網見人潮戰翻

五月天跨年演唱會 歌迷下雪也要進場跨年

更多熱門

相關新聞

彰化40小時13例猝死　醫曝3族群要注意

彰化40小時13例猝死　醫曝3族群要注意

霸王級寒流入侵氣溫驟降，中央氣象局觀測，今(31)日清晨全台最低溫出現在新北市石門的4.3度，一夜驟降15度，據統計，從昨(30)日至今天下午5時止，40小時已經有13案例死於「非創傷」，只有1名年約50多歲的中年人，其餘大都為年長者，雖無法知悉確切死因，懷疑與氣溫驟降有關。

彰化跨年改線上直播！7萬6千張摸彩券仍要「現場投」

彰化跨年改線上直播！7萬6千張摸彩券仍要「現場投」

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／疑強風釀禍！彰化畜牧場員工跌4米深污水槽溺斃

即／疑強風釀禍！彰化畜牧場員工跌4米深污水槽溺斃

醉哥警局鬧事　一家3口全被判刑

醉哥警局鬧事　一家3口全被判刑

關鍵字：

彰化校長學生王春堎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

陳泱瑾藏女兒5年「久違曝光正臉」網嘆：長大好多

讓全世界都羨慕！　張惠妹3分鐘煙火揪7萬人迎2021

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

台北101煙火點亮2021　ETtoday祝新年快樂

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面