國巨前人資長約人妻泡湯...忍不住「下體接觸」！她曝：沒做到最後

▲葉男多次邀約王女前往泡湯。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

國巨公司前人資長葉義英，認識一名已婚的王姓女總經理後，多次傳訊息向對方示愛，而王女多次赴約後離家出走，讓其夫氣炸並控告葉男涉嫌略誘。對此，王女稱兩人確實有「下體接觸」，但沒有發生性行為，而台北地檢署調查後認為，葉男確實死纏爛打追求王女，但王女是自願離家，因此給予葉男不起訴處分。

不起訴指出，葉義英2017年因為有假髮需求，到王女所經營的假髮店選購，而過程中他認為對方與他相當聊得來，因此與對方保持聯繫，但王女的丈夫卻指控，葉義英自2020年3月間起，多次傳訊息朝王女示愛，其內容多次提到要送對方回家。

王女丈夫指控，妻子一開始婉拒葉男，但之後又因不好意思拒絕對方，而答應與對方出遊，而後來他又發現妻子的態度詭異，才得知其曾與葉男一同到陽明山泡溫泉，而其妻子又在同年5月間離家出走，讓他氣得對葉男提告。

對此，葉男表示，兩人確實有到陽明山戲水，但因為當時衣服濕了，所以才會找飯店開房換衣服，但因為洗澡完之後，身上穿的衣物較少，才會情不自禁有一些親密舉動，但葉男也堅稱，因為知道對方已婚，所以並沒有發展到最後一步。另外，葉男也表示，是因為王女遭到家暴，所以才會代墊住宿費讓其在外住宿。

王女則表示，兩人確實有一時意亂情迷的親吻、摸胸、下體接觸，但因為當時葉男情緒緊張，所以兩人沒有發生關係，而她也強調，自己有申請保護令，是遭到家暴才會自願離家。對此，檢察官調查後認為，葉男確實有用死纏爛打手法追求王女，而這也是王女遭家暴之主因，但依照證據顯示，王女確實是自願脫離家庭，因此以證據不足等理由，對葉男處以不起訴處分。