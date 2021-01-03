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陸元旦電影票房破25億元！兩部就又佔7成「刷新最高紀錄」

▲▼陸元旦電影票房破25億元！刷新最高紀錄。（圖／CFP）

▲大陸元旦電影票房亮眼。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

受疫情影響，全球電影票房大減，但大陸2021年元旦當日，電影總票房卻突破了6億元人民幣（約25億元新台幣）大關，刷新大陸影史元旦單日最高紀錄。

根據陸媒《財聯社》報導，業內人士指出，元旦檔期新片質量較高，供給拉動需求明顯，票房超乎預期，包含《送你一朵小紅花》《溫暖的抱抱》《崖上的波妞》《拆彈專家2》《晴雅集》以及《心靈奇旅》（台譯：靈魂急轉彎）都獲得不錯的成績。

其中，《送你一朵小紅花》和《溫暖的抱抱》兩部新片分別收穫2.57億元和1.61億元的票房成績，佔日票房7成。

億品眾合董事長、資深製片人陳偉忠表示，他原來對元旦票房的預期是在5億元左右。

電影發行人士溫特也提到，元旦電影票房表現好於預期，主要原因還是元旦假期加上影片供給充分，「片子也多，質量也真的可以。」

目前，《送你一朵小紅花》在豆瓣上的評分為7.7分，《拆彈專家2》為7.9分，《心靈奇旅》為9.0分。

報導提到，今年元旦的票房表現充分體現內容供給的重要性，觀眾的觀影需求依然強烈，但在聖誕之前、國慶之後的11月，由於大製作、高質量的影片供給有限，票房十分慘淡，月票房僅為18.82億元，而10月受益於國慶檔，月票房超過63億元。

報導強調，疫情讓大片定檔更為謹慎，這也是導致元旦檔期大片數量充足的原因之一，未來電影市場的「假期效應」可能更加明顯，元旦電影票房的超預期表現也讓人對接下來的春節檔期更為期待。

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