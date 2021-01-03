健保、勞保、國保齊漲！　李彥秀批民進黨一黨專制「三寶治國」

▲國民黨副秘書長李彥秀。（圖／ETtoday資料照）

記者楊蕓／台北報導

今年1月1日起，健保、勞保、國民年金保險費率「三保齊漲」，國民黨副秘書長李彥秀在臉書發文批評，新冠肺炎變種疫情肆虐全球，中小企業主苦撐待變，此時調漲無異是對台灣人民落井下石，對於民進黨團幹事長鄭運鵬反批民粹至上，李彥秀直呼，關鍵是「民進黨三寶無腦治國，視黎民百姓如芻狗」。

李彥秀表示，當一月一日民眾還在祈願新的一年，疫情遠離以及不要吃萊豬的同時，與民生息息相關的「三保」健保、勞保、國保，卻已是「三寶治國，三保齊漲」。

1月1日起，健保費率由現行4.69%提高至5.17%、勞保費率由現行11%調升至11.5%、國民年金保險費率由現行9%調升至9.5%。

健保部分，一個月入5.3萬元的4口之家，一年將增加健保支出高達3,605元，影響層面為2,350萬人；勞保部分，若夫妻薪資水準為4.58萬的小家庭，一年將多付出1,104元，雇主將多付出3,840元（兩人），影響層面為1,050萬人；國保部分，沒有固定薪資收入的民眾，一人一年最多將支出660元，若家中有兩位退休長者，加上一位家管的親人，一年的負擔將增加1,980元，影響層面為302萬人。

李彥秀表示，三保費率不是不能檢討，不是不能調漲，關鍵在「時機」，民進黨立院團幹事長鄭運鵬表示，健保早在2018年時就該調漲，現已因為各種因素延遲到2021年，批評健保漲價就是民粹至上，但李彥秀認為，真正的關鍵是「民進黨三寶無腦治國，視黎民百姓如芻狗」。

李彥秀說，現在新冠肺炎變種疫情肆虐全球，中小企業主苦撐待變，此時此刻無異是對2350萬人落井下石，如果2018年就應該調漲，那為什麼三年前不調漲？卻要現在三保齊漲？原因只有一個，2018年當時全國最大黨是「討厭民進黨」，蔡英文政府搖搖欲墜，民進黨政府不敢輕舉妄動，只能裝模作樣「謙卑、謙卑、再謙卑」，而蔡英文最喜歡說的一句話「時空環境背景不同了」。

李彥秀批評，民進黨利用仇中、疫情以及大內宣，在2020年再次取得完全執政，當然不需要再演了，萊豬、三保齊漲、出版審查、全民監控、政治分贓、全面掌控司法監察與獨立機關一次出籠，後面還有核食虎視眈眈，批評民進黨完全執政完全傲慢、一人獨裁一黨專制、人前笑臉人後捅刀，號召8月28日全民公投反萊豬。

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