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悼黑鷹失事一周年　蔡英文：相信他們在天上守護心愛的家園

▲▼黑鷹失事滿一周年，總統蔡英文發文悼念。（圖／軍聞社）

▲黑鷹失事滿一周年，總統蔡英文發文悼念。（圖／軍聞社，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

空軍UH-60M黑鷹直升機滿一周年，總統蔡英文日前抽空探望已故參謀總長沈一鳴的母親，代表國人表達對他的思念跟敬意，2日再度透過臉書悼念殉職將士，感謝守護家園的的國軍弟兄姊妹。

蔡英文表示，今天是黑鷹事故滿一年的日子，幾位國軍英雄的身影，至今都還在我們心中。前天，國防部舉行追思音樂會，緬懷沈一嗚總長及七位犧牲的將士，許多人都獻花表達了哀思。

蔡英文提到，日前已去探望了沈媽媽及沈總長的家人，代表國人表達對沈總長的思念，並請沈媽媽保重身體，尤其是這幾天特別冷，更要注意保暖。而沈媽媽精神還不錯，也很樂觀堅強，還以她虔誠的宗教信仰，替殉職的弟兄們誦經。

蔡英文也告訴沈媽媽，「大家都很關心她，希望她一定要好好的。」此外，她相信所有在天上的國軍官兵，都會繼續照看著我們、繼續守護這片心愛的家園。另外也要求國防部，一定要好好照顧國軍官兵的家人，讓他們沒有後顧之憂。

蔡英文謝謝所有英勇無畏的國軍弟兄姊妹，有他們的犧牲和奉獻，才能讓我們能如常生活，也讓台灣能自由、民主的屹立在世界上。

空軍UH-60M黑鷹直升機去年1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。事件發生至今即屆滿一年，國防部副參謀總長執行官徐衍璞日前率領軍人之友社理事長李棟樑及5位機上生還者至五指山國軍公墓，向這些烈士致祭。

▲▼黑鷹失事滿一周年，總統蔡英文發文悼念。（圖／軍聞社）

▲▼黑鷹失事滿一周年，總統蔡英文發文悼念。（圖／軍聞社）

▲▼黑鷹失事滿一周年，總統蔡英文發文悼念。（圖／軍聞社）
 

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