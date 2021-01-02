蔡英文、習近平新年講稿比一比　台灣已不再稱呼「元旦文告」

▲總統蔡英文發表新年談話。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

2020年遭逢全球疫情侵襲後，全世界都在迎接2021年，而總統蔡英文、中國國家主席習近平也都完成元旦演說，兩人確實都聚焦於過去一年的「抗疫」工作。有趣的是，黨政文稿幕僚比對二人的講稿，從文本的呈現、關照核心，發現差異甚大，也確實可對照出兩個不同國家的性格；而台灣過去幾年，早已取消「元旦文告」的稱呼，意在減少「上對下」的味道。

幕僚分析，習近平今年元旦談話，稱為「新年賀詞」，他以「2020年是極不平凡的一年」開頭，強調面對新冠肺炎疫情，中國以人民至上、生命至上，詮釋人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩。他也細數科研人員到社區工作者，從古稀老人到90後青年，一個個義無反顧的身影，一次次心手相連的接力，一幕幕感人至深的場景，闡述國家人民各階層共同展現的抗疫精神。

而蔡英文2021「新年談話」，則以「如常生活」為2020年作結，展望2021年，幕僚透露，文稿處理手法，也從人民「生活」來著手，對比國外小孩無法好好上學、大人不能正常上班，許多工作不見，景氣陷入谷底，反觀在台灣，可以正常上班上課，還成為全世界第一個開打職棒的國家，人民戴著口罩還是可以參加演唱會、藝文活動，來展現台灣驚人的防疫成績。

而在疫後經濟表現上，習近平在演說中以「艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成」一句起頭，強調在克服疫情影響後，經濟社會發展取得重大成果，包括「十三五」圓滿收官，「十四五」全面擘畫，新發展格局加快構建，高質量發展深入實施。

習近平也指出，2020年全面建成小康社會，取得偉大歷史性成就，決戰脫貧攻堅取得決定性勝利，「我們還要咬定青山不放鬆，腳踏實地加油干，努力繪就鄉村振興的壯美畫卷，朝著共同富裕的目標穩步前行」。

至於蔡英文演說中提及施政表現，則是以「分享」的方式和角度，來跟國人闡述，她細數環島鐵路電氣化、基本工資提高、發行新護照、興建社會宅、推動農民退休金制度，以及托育規劃等施政。

幕僚指出，特別的是，蔡英文談及近期萊牛、萊豬開放進口的時事，以「省思」的角度出發，回顧萊牛豬議題，強調歷經三任政府，理解到在朝為政時的難處，但她也向國人解釋，她是為了台灣經貿生存，而做出這項決策。在用語與用字上，蔡英文更用「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」，來與國人對話，希望能爭取大家對於政府決策的理解。

總體而言，黨政文稿幕僚表示，從文本的呈現、關照核心的角度來，其實觀察很有趣，且在在彰顯兩個國家差異甚大，也對照出兩個不同國家的性格，一個是統領14億人，強而有力的國家主義；另一個是在民主化後，從人民生活細節出發，接續談到如何走向國際的民主國家。

文稿幕僚表示，台灣也已不再稱呼為「元旦文告」，因為「文告」有「上對下」的意味，因此才逐漸改成「元旦談話」、「元旦講話」、「新年談話」，並且在蔡英文的任內，文稿的處理上，逐步減少政令宣導，而是從人民生活、施政分享的角度來著墨，談執政成果、談施政困難，也分享區域、國際的現況，以展現出民主國家的性格。

▼ 2021總統蔡英文發表「新年談話」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

