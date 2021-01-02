南鯤鯓代天府新春寫春聯贈春聯　場面熱烈上千人索取

▲南鯤鯓代天府新任董事長陳浚鎰（中）及總幹事侯賢遜（左）等人，親自體驗女書法家王美淇的騰空書寫春聯，並共同開筆揭開寫春聯、贈春聯活動的序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府2日舉辦2021「辛丑迎春~寫春聯、贈春聯」活動，特邀13位台灣名書法家，當眾揮毫近千幅春聯贈送給信徒民眾，其中以女書法家王美淇的騰空書寫法，更受到董事長陳浚鎰及總幹事侯賢遜及許多信徒民眾的讚賞，吸引元旦連續假期前來參拜五府千歲的全國信眾，也索取春聯好過年。

南鯤鯓代天府這項的贈春聯活動，首先由南鯤鯓代天府新任董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜暨邀請書法家黃宗義教授，中國書法學會理事長葉國華，龍山書社社長李瑞榮，古風書藝學會理事長王美美，花蓮慈濟醫院吳坤佶醫師，台灣守護文創董事長陳仁昌等8人，以「年迎辛丑、春滿鯤江；風調雨順、國泰民安」，共同開筆揭開寫春聯、贈春聯活動的序幕。

活動現場民俗水墨畫家林晉老師當場繪製金牛迎春圖贈送南鯤鯓代天府，還特別邀請中國書法學會、龍山書社、古風書藝學會參與書法藝術交流，也邀請13位書法老師現場作春聯揮毫讓民眾索取，南瀛婦女成長協會，贊助古箏演出以及茶藝等，帶動現場活動的過年溫馨氣氛；台灣守護文創贊助「鹽」文創產品，結合南鯤鯓代天府「鯤鯓王平安鹽祭福袋」暨李國殿秘書以萬年紅題書「金牛納福」賀年版等近千份吉祥禮物，贈送現場參與信徒。

陳浚鎰、侯賢遜強調，春聯是文學與書法、生活的結合，自古傳襲至今，每逢新年家家戶戶必會張貼，賦予迎春吉祥的佳節習俗，南鯤鯓代天府為回應廣大信徒需求，推廣優良傳統文化，特別擴大舉辦「寫春聯、贈春聯」活動，這是一場歡欣盈喜宗教文化之旅，吸引廣大信徒踴躍參加。

超級神水、經典不敗

