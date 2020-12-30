法鼓山揭示2021主題「平安自在」　年度免費春聯全聯限量開搶

▲法鼓山揭示2021年度主題「平安自在」。（圖／翻攝自法鼓山臉書）



記者崔子柔／綜合報導

2020年是動盪不安的一年，不僅飽受疫情摧殘，不少優秀的藝人也天人永隔，法鼓山就揭示2021年的年度主題為「平安自在」，提醒大家以慈悲心待人，時時有平安。

法鼓山指出，每年歲末發送春聯時，都能感受到時光的飛快，尤其是2020這一年，疫情帶給人們的影響和衝擊太大，總希望疫情快過去，人們能免於受此威脅的恐懼。

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▲法鼓山2021年度春聯。（圖／法鼓山提供）



法鼓山表示，「在大共業中，一切都未知、未明，唯一能把握的，只有自己的心，因為甚至連自己的身體健康，也都是無法把握的」，聖嚴法師說，「為了平安，我們應當時時刻刻有危機的警覺」，並提醒危機感和恐懼感不同，恐懼的狀態裡很容易發生危險，但有危機感能對未來有所思考與準備，自然能夠常保平安。

今年法鼓山春聯以「平安自在」主題為社會及全世界祝福，12月27日起，至法鼓山海內外分院道場，或全台各地全聯福利中心皆可免費索取，掃描春聯右下角QR Code，就能分享「平安自在」的意涵。歷年來的春聯皆採用環保工序、典雅設計，回歸簡樸本色與視覺觸感，深受各界人士喜愛，歡迎民眾在年前索取分享。

▼掃春聯右下角QRcode可分享「平安自在」意涵。（圖／法鼓山提供）

