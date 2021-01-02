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不配合萊豬行政命令下場　陳學聖爆：藍營首長恐遭「撤職」

▲▼國民黨團「遠航停飛 旅客權益停機」記者會 陳學聖童惠珍 優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳學聖。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

萊豬開放進口，藍營地方首長護食安以地方自治條例訂定「零檢出」，但卻遭與遭行政院抨擊「違反憲法並牴觸中央法規。」若地方執意要執行，將以懲戒送辦。而國民黨前立委陳學聖表示，若藍營縣市長不配合的話，有可能被送監察院彈劾，嚴重恐遭撤職。

陳學聖指出，行政院政務委員羅秉成表示，地方反萊豬自治條例違反憲法並牴觸中央法規，一旦真的執行查緝、處罰，是要送懲戒的。行政院秘書長李孟諺則表示，行政院不會主動懲戒那些被地方首長要求執法公務員，也不會為難公務員。

陳學生說，羅、李一搭一唱，好似不會有懲戒，但他們漏說了一句「不懲處基層公務人員，但沒有說不會懲戒縣市首長。」他提醒，2015年時，時任台南市長賴清德曾因拒進議會備詢，被監察院彈劾，並送公懲會懲處，最後雖以「申誡」輕了結案，但過程中也幾乎引發風暴，因為依公務員懲戒法，賴清德最重處分是可以被「撤職」的。

陳學聖表示，現中央和地方對於執行萊豬零檢出，產生重大矛盾，循釋憲是走文場，但中央是否有可能走武場下重手，恐嚇威脅不配合的縣市長，直接移送監察院、懲戒法院；且現在表面上應該超越黨派「行政中立」的機關，早已向綠營傾斜，蔡英文、蘇貞昌口中所謂的「尊重」，根本就是未審、已寫好的結局。

因此陳學聖認為，一旦藍營縣市長不配合中央萊豬行政命令，有可能會被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」，其所留任期一定又會剛剛好，控管在一年內，不用補選，中央直接就派人代理、輕鬆接管了。

陳學聖分析，由於藍營縣市長現都為第一任，目前正全力拚連任，民進黨政府極有可能會用這招來逼迫藍營縣市長就範。所以藍營縣市長接下來在守護人民健康法律攻防戰時，請提高警覺作好對制，萬萬不要中了民進黨的陰招。

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