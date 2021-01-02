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和女友吵架太大聲引警上門　男急丟毒針筒狂衝200m落網

▲桃園警分局景福派出所1日下午接獲報案指稱男女吵架糾紛，員警趕往現場發現王姓男子緊張丟棄內有海洛因針筒等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局景福派出所1日下午接獲報案指稱男女吵架糾紛，員警趕往現場發現王姓男子緊張丟棄內有海洛因針筒等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子元旦下午與女友起爭執遭鄰居檢舉，桃園警分局員警趕往處理時，王男神色緊張隨手丟棄一個紙盒，更拿起地上磚塊疑似想攻擊員警，遭喝斥後才丟下磚頭，員警要求出示證件時竟拔腿狂奔，員警追逐200公尺，前後包夾逮住體力不支的王男到案，全案依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市王姓男子1日下午遇員警盤查，拔腿狂奔200公尺後體力不支被員警逮住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子1日下午遇員警盤查，拔腿狂奔200公尺後體力不支被員警逮住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，1日下午3時許，景福派出所員警張順棋、林佑儒接獲民族路有男女爭吵糾紛報案，趕抵現場時只發現40歲的王姓男子在場，王男聲稱只是男女朋友吵架，女友已先行離去，他會找女友說清楚，隨即走上路旁轎車彎腰丟棄一個紙盒。

▲桃園市王姓男子1日下午被員警逮住後，乖乖被帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子1日下午被員警逮住後，乖乖被帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警上前拾起紙盒，發現內有7支使用過的針筒，員警要求王男出示證件，王男隨手拾起磚頭作勢要攻擊員警，經員警怒斥後才將磚塊丟棄，轉身就說要女友說清楚，隨即拔腿狂奔，員警通知線上警網支援，2名員警一前一後追趕約200公尺，王男疑似體力不支被逮住，坦承紙盒內是注射過的海洛因針筒，至於海洛因來源，警方正循線追查，全案將王男依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

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