「只穿夾腳拖」救人卻跑到跌倒　毒蟲持刀割…他右耳在臉旁晃！

▲英國男子剛出獄不滿3個月就因無法承受分手後「性方面」的痛苦，而將前女友殺害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國37歲男子華茲沃斯（Andrew Wadsworth）日前吸食毒品後，衝進前女友貝蕭家中將她殺害，當時2位見義勇為的男子聽到尖叫聲就想衝進去人，殊不知，華茲沃斯卻拿著刀子跑到街上，朝著兩人狂砍，其中46歲男性鄰居布里斯托遭受攻擊，右邊耳朵差點整個被砍下，所幸另一名鄰居相救才勉強保住耳朵。

綜合BBC、《每日星報》報導，華茲沃斯擁有毒品、槍支、竊盜與傷害等多項前科，自2011年起就時常進出監獄，每次刑期約在2~10年不等，2018年3月開始與貝蕭（Melissa Belshaw）交往，2019年1月就因吸食古柯鹼再度入獄，今年3月初才再次獲得假釋。剛出獄2個多月的他不堪與貝蕭分手後「性方面無法滿足」的痛苦，5月20日在吸食古柯鹼與飲酒後，拿著一把菜刀衝進了前女友貝蕭的住處，在臥室中將她殺害。

報導指出，經營一家美容院的貝蕭有一名13歲的女兒，更在家中目睹了母親遭到殺害的殘忍場景。案發當天，附近2名男性聽到貝蕭家中傳出尖叫，其中40歲的貨車司機默斯（Kevin Moores）拿著鐵鎚敲破窗戶將13歲少女救出，另一名鄰居布里斯托（Gerard Bristow）剛結束一通電話會議，只穿著夾腳拖與短褲就跑出來救人，沒想到卻在窄小的人行道上遇到了從屋子裡持刀衝出的華茲沃斯。

根據監視器畫面顯示，華茲沃斯當時拿著沾著貝蕭鮮血的刀子衝向布里斯托，表情看起來相當兇狠，毫無準備的布里斯托嚇得快速後退，但他最後仍不慎踉蹌。在華茲沃斯的猛烈攻擊之下，布里斯托胸部、頭部都受傷，肺部也被刺穿，右耳則是被用刀子嚴重割傷到差點整個掉下來，所幸默斯及時出手相救才保住了耳朵。

報導補充，華茲沃斯遭到逮捕後，將貝蕭描述得非常不堪，說她欺騙自己、當過性工作者等負面的不實指控，讓貝蕭的母親直言，「華茲沃斯是怪物、是魔鬼的化身，他讓我的家庭變得天翻地覆，讓我的孫女失去母親。」法官在審判中指出，華茲沃斯在審判中作出虛假證詞，將所有事情歸咎於貝蕭，顯示出沒有道德的異常優越感，將判處華茲沃斯至少32年有期徒刑。

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