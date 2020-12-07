　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「只穿夾腳拖」救人卻跑到跌倒　毒蟲持刀割…他右耳在臉旁晃！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國男子剛出獄不滿3個月就因無法承受分手後「性方面」的痛苦，而將前女友殺害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國37歲男子華茲沃斯（Andrew Wadsworth）日前吸食毒品後，衝進前女友貝蕭家中將她殺害，當時2位見義勇為的男子聽到尖叫聲就想衝進去人，殊不知，華茲沃斯卻拿著刀子跑到街上，朝著兩人狂砍，其中46歲男性鄰居布里斯托遭受攻擊，右邊耳朵差點整個被砍下，所幸另一名鄰居相救才勉強保住耳朵。

綜合BBC、《每日星報》報導，華茲沃斯擁有毒品、槍支、竊盜與傷害等多項前科，自2011年起就時常進出監獄，每次刑期約在2~10年不等，2018年3月開始與貝蕭（Melissa Belshaw）交往，2019年1月就因吸食古柯鹼再度入獄，今年3月初才再次獲得假釋。剛出獄2個多月的他不堪與貝蕭分手後「性方面無法滿足」的痛苦，5月20日在吸食古柯鹼與飲酒後，拿著一把菜刀衝進了前女友貝蕭的住處，在臥室中將她殺害。

報導指出，經營一家美容院的貝蕭有一名13歲的女兒，更在家中目睹了母親遭到殺害的殘忍場景。案發當天，附近2名男性聽到貝蕭家中傳出尖叫，其中40歲的貨車司機默斯（Kevin Moores）拿著鐵鎚敲破窗戶將13歲少女救出，另一名鄰居布里斯托（Gerard Bristow）剛結束一通電話會議，只穿著夾腳拖與短褲就跑出來救人，沒想到卻在窄小的人行道上遇到了從屋子裡持刀衝出的華茲沃斯。

根據監視器畫面顯示，華茲沃斯當時拿著沾著貝蕭鮮血的刀子衝向布里斯托，表情看起來相當兇狠，毫無準備的布里斯托嚇得快速後退，但他最後仍不慎踉蹌。在華茲沃斯的猛烈攻擊之下，布里斯托胸部、頭部都受傷，肺部也被刺穿，右耳則是被用刀子嚴重割傷到差點整個掉下來，所幸默斯及時出手相救才保住了耳朵。

報導補充，華茲沃斯遭到逮捕後，將貝蕭描述得非常不堪，說她欺騙自己、當過性工作者等負面的不實指控，讓貝蕭的母親直言，「華茲沃斯是怪物、是魔鬼的化身，他讓我的家庭變得天翻地覆，讓我的孫女失去母親。」法官在審判中指出，華茲沃斯在審判中作出虛假證詞，將所有事情歸咎於貝蕭，顯示出沒有道德的異常優越感，將判處華茲沃斯至少32年有期徒刑。

►沉睡液氮.....小女嬰一出生就「27歲」　只比媽媽小18個月
►8樓窗台跳上雲梯車！男子手一滑掛半空…絕望哀號墜樓慘死
►3兄弟參加婚禮貪玩偷溜出...隔日「眼睛被挖出」陳屍水域

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

溫和美白！幫你修復敏感性牙齒

ET快訊
中職／林威助確定任兄弟教頭！丘昌榮轉首席　林明憲接掌二軍
入冬「首波冷氣團」恐這天來襲　氣象局曝急凍時間點
南港偵查隊爆「上酒店喝花酒」！極樂框小姐到飯店　分局回應了
台股超旺「為何有人賠錢？」　內行曝3大NG行為
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度神秘怪病「嘔吐後暈倒」300例　可能原因曝光

「只穿夾腳拖」救人卻跑到跌倒　毒蟲持刀割…他右耳在臉旁晃！

「玩命關頭」真實上演！行駛中竄出車頂　爬上卡車「洗劫PS5」　

日本「霧中少女」漫畫家花村榮子病逝　享壽91歲

帥哥前男友和爸爸結婚　女兒大方祝福願意捐卵

隔離檢疫「踏出房門8秒」重罰10萬！　NHK驚：台灣沒人覺得嚴

酒後性侵女童致脫肛！他拿掃把「戳瞎」寵物犬撞牆亡　前科達17項

才剛說選舉沒舞弊！　紐時：美司法部長巴爾「川普卸任前」請辭

川普支持度又掉！近代「最不受歡迎」總統　扣除誤差仍輸拜登11%

性侵女童致肛裂！68歲趙斗淳獄中「打手槍」慘遭抓包...12日出獄

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

印度神秘怪病「嘔吐後暈倒」300例　可能原因曝光

「只穿夾腳拖」救人卻跑到跌倒　毒蟲持刀割…他右耳在臉旁晃！

「玩命關頭」真實上演！行駛中竄出車頂　爬上卡車「洗劫PS5」　

日本「霧中少女」漫畫家花村榮子病逝　享壽91歲

帥哥前男友和爸爸結婚　女兒大方祝福願意捐卵

隔離檢疫「踏出房門8秒」重罰10萬！　NHK驚：台灣沒人覺得嚴

酒後性侵女童致脫肛！他拿掃把「戳瞎」寵物犬撞牆亡　前科達17項

才剛說選舉沒舞弊！　紐時：美司法部長巴爾「川普卸任前」請辭

川普支持度又掉！近代「最不受歡迎」總統　扣除誤差仍輸拜登11%

性侵女童致肛裂！68歲趙斗淳獄中「打手槍」慘遭抓包...12日出獄

中職／林威助確定任一軍教頭！丘昌榮轉首席　林明憲接掌二軍

喝香香沒揪！歡慶學長榮退...南港分局10警上酒店遭檢舉　害慘偵查隊長

印度神秘怪病「嘔吐後暈倒」300例　可能原因曝光

中天主播譚若誼「我沒對不起良心」　關台倒數...戴立綱火大開罵

肯德基期間限定3大「彩蛋美食」！雞軟骨、烤全雞大餐搶攻聖誕

國巨11月76.7億元　Q4可望持平、淡季不淡

中職／兄弟開出很有保障合約　張志豪經紀人：近日決定

P.League+／全猿起飛　領航猿官方視覺與形象影片曝光

快訊／高雄聯結車突自撞燈桿　車身歪躺佔滿車道　貨櫃跨入對向

《刻在》票房破億「觀眾70刷達陣」：這是我們愛情紀念日

男生喇舌「最想被摸的地方」！　調查曝光：女生摸這4部位超火辣

國際熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

8樓窗邊跳向雲梯車！男子手滑下墜慘死

陳偉殷找到新東家了！將加盟阪神

拜登上任不簽任何貿易協定　網：萊豬白吞了

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

快訊／川普「親密戰友」76歲私人律師確診

3兄弟參加婚禮偷溜出　隔日「眼睛被挖」陳屍水域

模特「刺殺酒鬼夫」！他帶女人回家逼妻下廚

男客賞服務生「5.6萬小費」...餐廳A走4.2萬

第4個金屬巨碑現踨英國懷特島

他挑戰吃100天超商便當　網分析成分：吃多會體臭！

《時代》新封面出爐　2020被打叉叉

他繼承王位＋亡父72嬌妻　狂生500孩

印度爆怪病140人送醫！雙眼灼熱後「嘔吐暈倒」

更多熱門

相關新聞

PO照公審前任…她在萬人社團被笑「鬼娃娃」

PO照公審前任…她在萬人社團被笑「鬼娃娃」

男子小江（化名）因不滿女友香香（化名）欠款後避不見面，心生不滿下竟使用自己臉書帳號，接續貼出香香多張照片至網路上，讓大家公審她外貌，甚至還在擁有16萬成員的地方臉書社團PO文，辱罵前女友是「鬼娃娃」。香香發現後崩潰至警局報案，嘉義地院審結依公然侮辱罪判小江拘役50日，得易科罰金5萬元。

玩命關頭真實上演　載PS5卡車遭洗劫

玩命關頭真實上演　載PS5卡車遭洗劫

渣男入獄前約砲逼「陪到最後一天」　她崩潰提告

渣男入獄前約砲逼「陪到最後一天」　她崩潰提告

第4個金屬巨碑現踨英國懷特島

第4個金屬巨碑現踨英國懷特島

新冠疫苗功效破9成！英衛生大臣盼明年3月鬆綁

新冠疫苗功效破9成！英衛生大臣盼明年3月鬆綁

關鍵字：

英國割耳斷耳毒蟲吸毒殺人前女友見義勇為凶殺案殺人

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

請夏確診前「SANA近距離接觸」

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

Grace撞爛阿翔新車！

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面