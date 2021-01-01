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護理系正妹突被掐脖「死在體育場」　母接凶手來電：你女兒沒了...

▲▼ 樂山某高校一女生疑校內被掐死 。（圖／翻攝自七環視頻）

▲19歲的護理系女大生校內被掐死 。（圖／翻攝自七環視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川樂山日前發生令人痛心的命案，一名19歲的護理系女大生在學校體育場內，被人掐住脖子窒息死亡。更詭異的是，案發後死者母親接到陌生男子打來的電話，冷血說「你女兒沒有了...」。

▲▼ 樂山某高校一女生疑校內被掐死 。（圖／翻攝自七環視頻）

▲莉莉的學生證 。（圖／翻攝自七環視頻）

據《紅星新聞》報導，四川樂山市公安局市中區分局2020年12月30日發佈警情通報，指29日上午樂山職業技術學院發生一起刑事案件，導致一名女性死亡；犯罪嫌疑人王某某已被公安機關刑事拘留。

死者是護理系大一新生莉莉（化名），今年只有19歲。案發當天，樂山市人民醫院急診科接到急救電話，到學校體育場後發現莉莉倒在地上，已失去生命體徵。醫生觀察指出，應該是被掐住脖子導致窒息而亡。

案發後，莉莉母親接到一個陌生男子用女兒手機打來的電話，對方說「你女兒沒有了...」，令人膽顫心驚。家人立即報警，隨後動身趕到樂山。

▲▼ 樂山某高校一女生疑校內被掐死 。（圖／翻攝自七環視頻）

▲家屬向學校討公道  。（圖／翻攝自七環視頻）

死者表姐心碎表示，莉莉是家裡的獨生女，性格開朗、乖巧懂事，幾乎每天都在圖書館學習到很晚才回宿舍；她從小就想當一名護士，沒想到才入學2個月，就發生了這樣的事，家裡的人都難以接受。

對於王姓犯罪嫌疑人，死者表姐說，家人從沒聽莉莉提起過這個人，她和表妹關係非常好，也沒聽說過她談戀愛，他們得知嫌疑人並非該校學生。目前，該案件正在進一步偵辦中，警方暫未通報更詳細案情。

▼ 家屬抗議   。（圖／翻攝自七環視頻）

▲▼ 樂山某高校一女生疑校內被掐死 。（圖／翻攝自七環視頻）

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