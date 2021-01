英國色房東「愛愛抵房租」專挑困頓女大生！疫期更猖獗　3萬女受害

▲疫情導致商業停擺,許多人跟著失業,進而導致交不出房租,便讓惡房東有機可乘。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者張靖榕/綜合外電報導

疫情讓惡房東的行為更加猖狂,英國等地當前許多人因為失業而難以交付房租,不少惡房東看上這點,針對生活陷入困頓的年輕女性進行「性愛抵房租」的交易,《每日郵報》記者深入了解後,釣到了其中3名惡房東,年紀從28歲到70歲都有,而受害女子已達成千上萬名。令記者更憤怒的是,儘管英國政府和警方已經知悉類似情況,數年來卻拿不出具體作為。

報導指出,房東多會透過網路上的小型廣告服務公司「Craigslist」刊登「非法廣告」,內容主打「免費住宿」,成千上百條寫著「給無家女孩睡免錢沙發床」、「免費共享我的床」、「給女性的免費房間,年齡18至30歲」,或是「尋覓女性室友,不用繳帳單,只要0元英鎊。」然而天下沒有白吃的午餐、白睡的的床,這些有錢房東所要求的回報只有一個 ─ 女房客每周都要滿足他們的性需求。

這些男性房東「大方公開」自己的姓名、電話,甚至是地址和本人正面高清無碼照,就這樣在網站上公開徵求性交易,或是提供一個性交易的入口,在疫情期間看準手頭緊繃的女子下手。

記者耳聞情況並簡單的透過廣告與部分房東接觸後,漸漸證實了這件事情的存在。她首先偽裝成沒錢但不得不租房的21歲女大生,很快就吸引了至少20名惡房東上門,提供「愛愛免房租」的租屋條件,之後她從中挑選3人,分別為70歲的阿勒德(Fredrick Allard)、55歲的薩維奇(Lyndon Savage,Savage也有野蠻之意)和28歲的普萊斯(David Price),進行後續的接觸。

