英國色房東「愛愛抵房租」專挑困頓女大生！疫期更猖獗　3萬女受害

▲疫情導致商業停擺，許多人跟著失業，進而導致交不出房租，便讓惡房東有機可乘。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情讓惡房東的行為更加猖狂，英國等地當前許多人因為失業而難以交付房租，不少惡房東看上這點，針對生活陷入困頓的年輕女性進行「性愛抵房租」的交易，《每日郵報》記者深入了解後，釣到了其中3名惡房東，年紀從28歲到70歲都有，而受害女子已達成千上萬名。令記者更憤怒的是，儘管英國政府和警方已經知悉類似情況，數年來卻拿不出具體作為。

報導指出，房東多會透過網路上的小型廣告服務公司「Craigslist」刊登「非法廣告」，內容主打「免費住宿」，成千上百條寫著「給無家女孩睡免錢沙發床」、「免費共享我的床」、「給女性的免費房間，年齡18至30歲」，或是「尋覓女性室友，不用繳帳單，只要0元英鎊。」然而天下沒有白吃的午餐、白睡的的床，這些有錢房東所要求的回報只有一個 ─ 女房客每周都要滿足他們的性需求。

這些男性房東「大方公開」自己的姓名、電話，甚至是地址和本人正面高清無碼照，就這樣在網站上公開徵求性交易，或是提供一個性交易的入口，在疫情期間看準手頭緊繃的女子下手。

記者耳聞情況並簡單的透過廣告與部分房東接觸後，漸漸證實了這件事情的存在。她首先偽裝成沒錢但不得不租房的21歲女大生，很快就吸引了至少20名惡房東上門，提供「愛愛免房租」的租屋條件，之後她從中挑選3人，分別為70歲的阿勒德（Fredrick Allard）、55歲的薩維奇（Lyndon Savage，Savage也有野蠻之意）和28歲的普萊斯（David Price），進行後續的接觸。

Preyed on by the sex for rent landlords: How pandemic has left women vulnerable to men touting rooms in exchange for sexual favours

via https://t.co/qoiRRhKCQD https://t.co/N0kLkxU38J — HardFacedCow (@hardfacedcow) January 1, 2021

第一位是英國皇家空軍前官員薩維奇，他告訴記者只要兩人共享肉體的歡愉，她就可以和他一起睡在一張床上。他還在視訊時不斷告訴記者，自己不是怪胎也不是什麼變態，就是一個心胸開放而且「享受歡愉的人」。

另一位則是28歲的現任英國稅務及海關總署職員，他告訴凱爾可以拿肉體換房間，每周1至2次共度良宵即可。最後一位是已退休的老翁阿勒德，他要記者為他進行性愛按摩，並強調自己是個老紳士。

事實上類似情況早在2017年以前就已經發生，當時民間也通報給英國政府當局，而且「Craigslist」公司本身也知情，而當局的回覆是「這種行為已經觸犯性交易，屬於違法」，但直到疫情爆發時，處理進度仍是0。

當政府正常運作時，將這類大規模的社會案件置之不理，等到疫情爆發後政府疲於防疫與紓困，情形只會變得更加嚴重。據一份詢問總人數1266名的調查報告指出，0.7％的女性租客曾被要求「性愛抵房租」，另一份報告則指出今年3月至9月間，至少3萬名女性被這樣問過；2018年的調查發現，全英國至少25萬名女性聽過房東開口，減免部分房租或全額抵銷的條件是，滿足他們的性需求。