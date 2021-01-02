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最低溫-15度！　山西村幹部「到家中拆暖爐」引爭議...官方回應

▲山西臨沂政府工作人員到村民家中拆除暖爐、沒收煤炭。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

▲山西臨沂政府工作人員到村民家中拆除暖爐、沒收煤炭。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

山西臨沂近日被爆出，村幹部為了達成中央政府交辦的環保政策，不顧霸王級寒流來襲，最低溫已來到-15度，卻直接到村民家中拆除暖爐，引起了網友爭議。官方回應表示，確實有這個情況，但是全縣統一的改造。

綜合陸媒報導，為了改善大氣環境，政府頒發禁燃規定，禁燃區內一律禁止燃煤和蜂窩煤，村幹部們挨家挨戶拆除暖爐、沒收煤炭。但爆料網友指出，農村許多家庭根本無法負擔電暖費用，此舉讓許多村民趕到困擾。

▲山西臨沂政府工作人員到村民家中拆除暖爐、沒收煤炭。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

鄧莊鎮鎮政府工作人員表示，目前正在進行取暖改造，已完成80%-90%。還未完成改造的村民可以使用電暖，對於困難戶和低保戶，政府會統一配備，而選擇煤改電的村民，政府會補貼電費，使用餘熱供暖的村莊費用比燒煤便宜，「（現在）又省錢又暖」。

但許多大陸網友仍然留言批評，「你可知道大暖入戶費多少錢嗎？就留口子每家要超萬元計算！更別說還得補裝暖氣，年年交取暖費。普通的人家，哪裡捨得這麼貴」、「雖然有補貼，但是對於普通家庭，還是用不起 我老家就是」、「煤炭有現成不花錢的，但是電費用了就得交，農村房子比較寬敞，冬天真的很費電」。

▲山西臨沂政府工作人員到村民家中拆除暖爐、沒收煤炭。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

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