譚德塞新年致辭「隧道後有光明」　各國網友狠酸：根本就是大騙子

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎疫情爆發滿一周年之際，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞12月31日發表新年致辭時表示，2020年對全球來說是非常難過的一年，但隧道之後就是光明，WHO和大家一起戰勝疫情，也呼籲民眾繼續做好防疫。不過影片一出後，也有許多網友在底下留言狠酸，「根本就是大騙子」、「隧道之後還有一台火車會撞向你」。

譚德塞（Tedros Adhanom）表示，過去一年人類社會面對了全球大型衛生突發事件，儘管各種治療方法和疫苗都迅速相繼推出，但大眾仍必須保持社交距離、戴好口罩，用最簡單有效的方式來防疫。他強調，希望未來各國能記取教訓，增加對公共衛生的投資，為預防和應對下一次大流行病做好充分準備。

譚德塞說，對抗新冠肺炎疫情需要各國的關懷與合作，「隧道之後就是光明，我們將一同走向那裡，世界衛生組織將與大家站在一起。」他指出，WHO會繼續確保疫苗在全球能公平分配，並加強疫情緊急應變措施。

不過，影片一在YouTube公開之後，立刻引來大量網友狠酸，「是誰一開始說不用戴口罩？」、「隧道之後還有一台火車會撞向你」、「所以你是要更多的錢吧」、「譚德塞根本就是大騙子」、「WHO一開始還說不會在人跟人之間傳播」、「不要再隱瞞疫情了」。

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