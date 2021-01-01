3.8萬人high翻台北跨年　醫推測「2種結局」！網一面倒認同

記者陳俊宏／綜合報導

相較於其他縣市將跨年晚會改為線上直播，台北市跨年晚會仍照常舉辦，據統計，今年人潮約3.8萬人。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學預測，北市跨年晚會有兩種結局，讓許多網友一面倒認同。

▲台北101煙火照亮夜空。（圖／記者湯興漢攝）

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柯文哲宣布北市晚會照常舉行，但總量管制人數降為4萬人，民眾進入管制區須完成實聯制、戴口罩、量體溫，引發外界熱議。

對此，柯文哲解釋，和衛福部長陳時中確認過，台灣沒有新疫情變化，所以北市府用理性務實、科學證據決定政策，照常舉辦跨年晚會，「我們還是做最適當準備，但不要被不理智恐懼打敗。」

▲▼今年台北跨年人潮少了很多。（圖／記者湯興漢、陳家祥攝）

而北市跨年晚會落幕，根據北市府觀傳局統計，管制區內入場人數約為2.1萬人，若加上周圍觀賞民眾估超過3.8萬人，創歷年新低。

對此，謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書發文，他貼出柯文哲解釋為何要照辦跨年晚會的新聞，「重點：有跟中央疫情指揮中心指揮官確認」。他並推測兩種結局：

1、安全過關：務實市長，英明決定

2.、防疫破口：指揮官說疫情穩定，市長也是受害者

許多網友則紛紛認同地說，「我也是這麼想⋯有錯都是別人的錯」、「某種程度上地佩服北市市長...賭真大」、「感覺有把責任推給指揮官。」

▼柯文哲強調，不要被不理智恐懼打敗。（圖／記者黃國霖攝）

▼謝宗學臉書發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）