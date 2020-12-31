英媒封台灣「安全避風港」！大讚防疫有成　數十萬人返國刺激經濟

▲新冠疫情肆虐全球，台灣民眾還能群聚開心欣賞耶誕燈節。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英媒金融時報31日點名台灣新冠防疫有成，直言台灣是全球最安全地方之一，為遠離疫情的安全避風港。數十萬名海外台灣人紛紛選擇返國，或至少在全球疫情肆虐期間留在國內，而這波回流潮也帶動經濟表現，高端消費及服務需求增加，把原本海外花費轉進台灣。

金融顧問公司RedMoon合夥經理人Steven Hong透露，以往每年會有將近半年的時間在歐洲，平均每6周就會搭機前往瑞士、法國、奧地利、盧森堡等國，拜訪客戶、參加會議，但今年狀況大不同，早在1月結束香港會議後，就再也沒有離開台灣，「多年來，我從來沒有在一個地方待過這麼長一段時間，但其實生活起來相當舒適。」

▲目前難以確定海外台灣人士因疫情暫時返國，但依據內政部移民署數據，今年入境國人比出境多了25萬1640人。（圖／達志影像／美聯社）

文中提到，台灣社會一般生活基本上維持正常，境內並沒有實施封鎖措施，染疫數迄今僅797例，7人死亡。在經濟方面，長年居住在海外的台灣公民回流激發經濟表現，而2020年第3季境內私人消費年增率來到5.2%，創下近10年來最大增幅。對此，主計處說明，這歸因於台灣人無法出國及國內消費人口增加。

這群有錢人把原本在海外的花費轉進台灣，讓高端消費及服務需求增加。報導舉例，東岸五星級飯店太魯閣晶英酒店（Silks Place Taroko）雙人房一晚要價新台幣1.1萬元，如今訂房全滿，而中部谷關虹夕諾雅溫泉度假村早已沒有空房，客房預定已經排到明年7月。

目前難以確定有多少海外台灣人士是因疫情暫時返國，但內政部移民署數據或許能看出些許端倪，那就是今年入境國人比出境多了25萬1640人，此一淨流入數字將近去年4倍之多。許多在台灣工作、修習學業的外籍人士也選擇留在台灣，延後原定返國計畫。

報導形容，台灣政府在疫情全球肆虐這段期間，在國際社會主打「安全避風港」形象。總統辦公室資深官員表示，「我們強大的公衛表現實屬千載難逢的好機會，能夠扭轉局面，說服更多台灣人回國，吸引更多外國朋友過來。」

但一名台灣出生的科技業高階主管認為，台灣在疫情結束後必須做更多來保持吸引力，因為國內高端消費市場不如紐約、香港及上海，最高級距的稅率達40%，讓多數金融業高層卻步。不過，在此同時，部分在台灣躲避疫情的人正在考慮繼續留下來。

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