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視察桃捷疏運、五月天跨年演唱會防疫　鄭文燦：防疫整備均已到位

▲桃園市長鄭文燦31日下午視察機捷A18站輸運與防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦31日下午視察機捷A18站輸運與防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為因應機場捷運防疫與五月天跨年演唱會將湧入大量人潮，市長鄭文燦31日下午視察機捷A18站與桃園國際棒球場整備措施，鄭文燦表示，桃園機場捷運為疏運跨年旅客成立緊急應變指揮中心，還增加車站與車廂內外清潔與消毒密度，此外，機捷A18高鐵站、A19（桃園體育園區站）票閘門口也增設廣角式紅外線熱顯像測溫儀，確實做好防疫整備，讓搭乘機捷旅客能夠安心，共同迎接美好新年到來。

▲桃園市長鄭文燦31日下午視察機捷A18站輸運與防疫措施，向旅客閒話家常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦31日下午視察機捷A18站輸運與防疫措施，向旅客閒話家常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦31日下午在機捷董事長劉坤億等人陪同下視察機捷A18、A19站防疫與疏運整備，鄭文燦指出，因應跨年等大型活動、返鄉與青埔地區消費人潮，機捷普通車連續41小時不打烊，從31日上午6時營運至1月1日晚上11時才收班，桃捷公司在行控中心成立緊急應變指揮中心，由公安、運務、維修與公共事務人員進駐，進行萬全防疫與疏運措施。

各車站與列車均加強清潔與消毒密度，其中在A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站的票閘口，各增設高階廣角式紅外線熱像測溫儀，以確保體溫量測機防疫做到滴水不漏，也呼籲旅客搭乘捷運務必要戴口罩，並遵守防疫規定。

▲桃園市長鄭文燦31日至桃園國際棒球場視察五月天跨年演唱會主辦單位防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦31日至桃園國際棒球場視察五月天跨年演唱會主辦單位防疫措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦隨後趕往桃園國際棒球場視察五月天跨年演唱會防疫情形，由「相信音樂」公司示範「戴口罩、量體溫、實聯制」等入場3步驟防疫措施。

鄭文燦說，因應五月天演唱會舉行，市府由衛生局、新聞處、警察局組成「防疫督導小組」，根據主辦單位提出防疫計劃書進行整備督導，市府將協助主辦單位嚴守防疫規範，讓歌迷享受跨年演唱會。

▲桃園市長鄭文燦31日視察五月天跨年演唱會，在場內聽取新聞處長詹賀順（右二）說明歌迷進場動線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦31日視察五月天跨年演唱會，在場內聽取新聞處長詹賀順（右二）說明歌迷進場動線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，相信音樂公司演唱會防疫計畫包括：入場需強制戴口罩、結合票券QR-Code、身分證實施實聯（名）制、全場販售固定座位、場內除補充水分外禁止飲食、場內外取消美食販售區，會場內禁止私人設置臨時攤，會場入口處設置紅外線熱像儀偵測入場觀眾體溫，若體溫高於37.5度者將進行複測，再超過者則拒絕入場，並規劃辦理退票事宜，依中央流行疫情指揮中心規範落實防疫措施。

►「即日起，我退出老化黨。」

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