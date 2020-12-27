一貫道感恩大會　8語言線上直播84國200多個城市共同見證

▲總統蔡英文出席「一貫道師尊師母同領天命90週年感恩紀念大會」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「一貫道師尊師母同領天命90週年感恩紀念大會」、27日於桃園市龜山區體育大學體育館舉行。總統蔡英文由市長鄭文燦陪同出席指出，本次活動透過8種語言的線上直播，與其它84個國家、200多個城市共同見證一貫道與世界的連結，讓世界角落的道親都能參與本次紀念感恩大會，相當國際化。

▲前國民黨主席吳伯雄出席「一貫道師尊師母同領天命90週年感恩紀念大會」。（圖／市府提供）

蔡總統提到，一直以來，每位一貫道的道親秉持「己立立人，己達達人」的精神，除了不斷精進自我，修身養性外，也積極熱心的投入公益付出，每逢重大的災害事故，或遭遇須關懷的弱勢市民朋友，往往可看見道親投入及奉獻的身影，可謂國家及社會重要的中流砥柱，帶來許多穩定的力量。

▲市長鄭文燦相信未來，一貫道會成為世界性的宗教。（圖／市府提供）

而一貫道歷經道親數十年的推廣，不僅成為台灣重要的信仰，也在世界各地開枝散葉、蓬勃發展，並積極奉獻公益至國際社會，例如疫情期間一貫道熱心捐獻他國醫療口罩、面罩等防疫物資給當地醫院、警消，廣獲當地民眾支持。

▲▼一貫道台灣總會理事長王寶宗出席「一貫道師尊師母同領天命90週年感恩紀念大會」。（圖／市府提供）

市長鄭文燦表示，一貫道成立於戰亂的年代，致力於普渡眾生，使一貫道信仰從過去無法被接受及承認，發展迄今已成為台灣主要的宗教信仰之一，並走向全世界84個國家設立辦事處，相信未來也會成為世界性的宗教。

包括立法委員湯蕙禎、萬美玲、鄭運鵬、內政部長徐國勇、市府民政局長陳靜航、前市府顧問黃適卓、前國民黨主席吳伯雄、一貫道台灣總會理事長王寶宗均一同出席活動。

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