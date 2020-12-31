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台灣「鎖國」陸生也遭禁？　陸委會：專案模式延續

▲▼疫情,防疫措施,出入境,桃園機場,桃機,留學,邊境管制,出境,入境,武漢肺炎,新冠肺炎,境外移入,檢疫,境外生報到櫃檯,外國學生,僑生,陸生,境外生入境許可證明,境外生返台防疫小卡。（圖／記者李毓康攝）

▲陸生憂心若寒假返鄉過節，屆時將重演今年開學前，苦等無法入境台灣就學的情況。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

由於首例新冠「變種病毒」自英國移入，中央流行疫情指揮中心30日宣布，限縮非本國籍人士入境，陸生群組人心惶惶，對此，陸委會發言人邱垂正表示，陸生學位生來台部分，仍延續由校方向教育部申請許可的專案模式，並無所謂「新制只是為了卡陸生的問題」，強調陸生原有就學來台機制，會由教育部會同各校妥善處理。

指揮中心宣布自110年1月1日零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，及強化入境檢疫措施等規範。其中，由於陸生不像其他外籍學生可申請「居留證」，僅持「入台證」，憂心今年開學前入境噩夢重演，以致「陸生返台推動組」於臉書上發文呼籲：「陸生又被禁止返台了，同學們千萬不要離台！」

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正主持12月31日的例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

對於陸生群組的擔憂，邱垂正表示，政府歡迎陸生來台就學立場未曾改變，只是因為近期國際疫情轉趨嚴峻，為確保全體國人的健康安全，限縮非本國籍人士入境。

包括陸生在內的境外生入境問題，邱垂正說，教育部已經對外表示，會配合指揮中心邊境管理措施，重新檢視境外學位生入境相關的防疫作業，本會也會會同教育部、移民署等相關機關，在保證陸生就學權益的前提下，提供必要協助。

邱垂正強調，有關於陸生學位生來台部分，仍延續由校方向教育部申請許可的專案模式，並無所謂「新制只是為了卡陸生的問題」。陸生原有就學來台機制，會由教育部會同各校妥善處理。

根據「陸生返台推動組」發文訊息，教育部在指揮中心境管新規宣布後，表示暫緩受理境外學位生入境之申請方案，後續配合指揮中心指示進行規劃。因此，多位陸生擔心，若大陸人士來台專案的境外生部分持續暫緩，恐影響陸生無法來台，因為陸生僅有入台證，不像其他國家或地區的境外生申請居留證來台。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

【陸生又被禁止返台了，同學們千萬不要離台！】 轉教育部最新資訊 1.今日（12/30）中央疫情指揮中心宣布自110年1月1日零時起(當地搭機時間)，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，及強化入境檢疫措施等規範。本部爰依指揮中心指示，即日起暫...

陸生返台推動組發佈於 2020年12月30日 星期三
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