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韓籍駐韓美軍接種新冠疫苗！成首批完成疫苗接種的韓國人

▲▼駐韓美軍附編韓軍開放接種新冠疫苗。（圖／路透社）

▲駐韓美軍附編韓軍開放接種新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓國國內新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，駐韓美軍附編韓軍（KATUSA）今（31）日被證實已接種美國國防部25日運抵的莫德納新冠疫苗，成為首批施打新冠疫苗的韓國人。

根據《韓聯社》報導，駐韓美軍司令部發佈新聞稿表示，50多名韓籍前線機動士兵、醫護行政兵等已於31日在京畿道平澤市韓福瑞營接種莫德納新冠疫苗，不過基於保護個人隱私，不予以公開接種者的姓名、相片等具體資訊。

美國國防部25日透過貨機將1000劑新冠疫苗運抵南韓仁川後，南韓國防部與疾病管理廳經過跨部門討論，昨（30）日決定核准駐韓美軍營內的韓籍士兵施打疫苗，不過因政府尚未批准國內新冠疫苗使用，因此讓士兵自行衡量施打意願，而多數韓籍士兵皆有接種意願。

南韓向美軍提出條件，必須向南韓政府提交韓籍士兵接種者名單。南韓國防部發言人夫勝粲（부승찬）30日表示，「若接種後發生副作用，須在美軍醫院接受治療與觀察，透過美國衛生公共服務部提出的相關賠償措施提出申請。」

►駐韓美軍接種新冠疫苗！韓國防部同意附編韓籍士兵「跟進」

南韓現行防疫措施（至明年1月3日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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