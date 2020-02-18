「血漿」治危重患者！重慶紅十字發3000人民幣鼓勵捐獻

▲重慶市紅十字會將給血漿捐獻志願者獎勵。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，不過日前卻有中國學界、醫界的研究顯示，肺炎痊癒者血漿含抗體，有助於治療。消息一出，不少官員呼籲康復者出面捐血。此外，重慶市紅十字會還發起「聯合愛心捐贈人」的活動，將為「抗疫」血漿捐獻志願者每人頒發致敬狀，並提供人民幣3000元（約新台幣1.3萬元）的人道救助金。

綜合陸媒報導，中國大陸國務院聯防聯控機制對近日的血漿療法議題，科技部生物中心副主任孫燕榮表示，「康復者血漿治療是古老而又創新的急救措施之一。」目前，現在接受血漿治療的患者中1位已出院，1位可以下地行走，其他患者正在恢復。

孫燕榮繼續說，透過風險評估，目前認為採集恢復期患者血漿用於患者治療安全有效，可以採納。因此她呼籲，展開「千人獻漿救千人」的活動，希望康復者獻出血漿，讓生命接續。

另一方面，在重慶市紅十字會主動爭取、積極聯絡下，他們透過中國紅十字基金會發起的聯合愛心捐贈人活動，將為重慶「抗疫」血漿捐獻志願者每人頒發致敬狀，並提供人民幣3000元的人道救助金，同時褒揚他們「以堅韌戰勝病魔，以博愛奉出血漿，為拯救更多新冠肺炎危重患者的生命做出無與倫比的貢獻」。

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透社）



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