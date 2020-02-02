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捐贈物達37億元！醫院只收到3000片口罩　湖北紅十字會：深感痛心自責內疚

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▲▼武漢一線醫療人員克難製作防護衣、口罩。（圖／翻攝微博人民日報）

▲武漢一線醫療人員克難製作防護衣、口罩。（圖／翻攝《人民日報》微博）

文／中央社台北1日電

中國民眾質疑，捐了那麼多物資到武漢，為何還是有醫院缺物資？湖北省紅十字會今天坦言，物資分配確實存在問題，對此「深感痛心、自責和內疚」，並將對責任人追責。

這波疫情中，捐款和捐物資引發的質疑包括：沒有在這次肺炎徵用名單的醫院，卻收到了鉅額款項和物資；真正有需要並自行上網募捐物資的武漢協和醫院，卻只收到3000個口罩。

在中國的慈善捐贈體系下，這些物資分配的效率和公平性受到外界批評。

湖北省紅十字會今天發布回應，除了澄清這些口罩的流向外，也坦承疏失。

湖北省紅十字會表示，對物資分配中存在的問題深感痛心、自責和內疚，對媒體和網友的監督和批評表示衷心的感謝。

▼醫療人員用不織布加釘書機製作口罩。（圖／翻攝《人民日報》微博）

▲▼武漢一線醫療人員克難製作防護衣、口罩。（圖／翻攝微博人民日報）

至於湖北省紅十字會內部管理問題，對存在的審核把關不嚴、執行程序不嚴格、工作不細緻、作風不扎實等問題，會作出深刻檢討，並將對直接責任人依紀依規追責。

根據每日經濟新聞，截至1月31日下午5時，中國紅十字會總會機關和中國紅十字基金會共接受用於2019新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）疫情防控社會捐贈款物人民幣8億4972.32萬元（約新台幣37億3876萬元）。其中，資金6億5695.81萬元，物資價值1億9276.51萬元。

根據中國相關規定，武漢市主要由當地慈善總會和紅十字會分別對口接收捐款、通用物資、醫療專用物資。

中國紅十字會在重大災難中，善款的流向經常引發質疑。2008年四川大地震，中國紅會用1000多萬元買了1000個天價帳篷。

2011年，郭美美以中國紅十字會商業總經理的身分在網路上炫富，更重創紅會的名聲。同年，中國女網名將李娜捐贈50萬元給武漢市孤殘養老院，但拒絕通過紅十字會系統而是直接把善款送給受助方，引發話題。

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