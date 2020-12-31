收30萬陪女赴美借精生龍鳳胎遭控涉人工生殖法　男無罪確定

▲趙姓男子陪同許姓女子到美國接受胚胎植入，生下龍鳳胎。（圖／達志／示意圖）

記者吳銘峯／台北報導

台北市趙姓男子2014年間收取某位未婚的女子30萬元，幫助女子到美國人工受孕，產下龍鳳胎，趙男被依照違反《人工生殖法》的「居間仲介買賣生殖細胞罪」起訴。一審判處趙男無罪，檢方上訴二審，高等法院審理後，31日駁回檢方上訴，趙男無罪確定。

這起罕見的案件，是因為台灣《人工生殖法》規定，若想要進行人工生殖，必須是夫妻，且經檢查符合不孕症或重大遺傳疾病等等條件者，才能在國內進行胚胎移植手術。因此，若為單身女性，在我國法規下不能進行人工生殖。而本案乃許姓女子因透過廣告，支付1萬美金（約新台幣30萬元）給趙男，選定捐精者的精子後，到美國診所中進行手術，最後帶著胚胎回到台灣，順利產下龍鳳胎。

檢方認為趙男收取的費用，有觸犯《人工生殖法》第31條規定：「意圖營利，從事生殖細胞、胚胎之買賣或居間介紹者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上100萬元以下罰金。」之虞，因此提起公訴。但一審士林地院審理後，判處趙男無罪。

檢方上訴二審，高等法院審理期間，趙男否認犯罪，他表示，移民美國已經30多年，發現亞洲許多國家有很多人需要人工生殖，卻礙於各國法律的關係而不能進行。於是他刊登了廣告，開始協助想做人工受孕的華人來美國，在合法、有名的加州洛杉磯HRC生殖醫學中心就醫。而收取的費用，是用於張羅食宿、接送、簽證等事務，並非居間仲介購買受精卵的對價。

此外，許姓女子也曾出庭作證，表示自己上網找到趙男，並透過趙男的翻譯，再連絡上美國洛杉磯 HRC生殖醫學中心的醫師。一開始經由視訊軟體做線上評估，接著由趙男幫她在美國的精子銀行網站註冊，她付給網站100美金（約新台幣3000餘元）後，就可以看到所有捐精者的資料，包括身高、體重、種族、職業、疾病史、小時候的照片，最後再選定捐精者。許女表示，之後透過趙男的安排，她就飛到美國進行手術，包含取卵、植入等等，過程都由趙男陪伴。等手術完成後，她還在美西多停留了一個多月遊玩，最後才返台待產。

綜合以上供詞，高院認為趙男收取的費用，並無居間的佣金性質，因此駁回檢方上訴，再度判決趙男無罪，全案確定。