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新年小確幸！屈臣氏「多1元加1件」、康是美推SOU．SOU小物加價購

▲▼屈臣氏、康是美放送「新年小確幸」 。（圖／品牌提供）

▲康是美消費滿額，加價即可獲得SOU．SOU生活小物。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

甩開紛亂的2020年，為了迎接新的一年到來，屈臣氏和康是美不約而同祭出優惠讓消費者享受小確幸。屈臣氏即日起推出700件商品多一元加一件活動，康是美則是主打消費滿額則可加價購買 SOU．SOU小物，不用花大錢就能讓生活質感UP！

▲▼屈臣氏、康是美放送「新年小確幸」 。（圖／品牌提供）

▲▼屈臣氏、康是美放送「新年小確幸」 。（圖／品牌提供）

▲700件商品多一元多一件，囤貨就趁現在。

屈臣氏為了精省荷包，即日起至1/27推出「+1新希望」活動，700件商品加1元多1件優惠，趁這時補充健康美麗所需，絕對超划算。不只如此更加碼推出護膚、開架彩妝享好禮三重疊疊樂，即日至2/24只，寵i會員消費滿688元即送開運刮刮卡，現刮現折人人有獎，最高可折1,888元、輸入序號加碼抽，黃金、iPhone12。

▲▼屈臣氏、康是美放送「新年小確幸」 。（圖／品牌提供）

▲不能飛日本，在台灣也能買到SOU．SOU。

不打價格戰，康是美這回鎖定文青質感消費者，繼上回SOU．SOU日雜辦公文具聯名系列引起熱烈迴響後，這回再度攜手推出「生活，這樣很好啊！」加購商品。

▲▼屈臣氏、康是美放送「新年小確幸」 。（圖／品牌提供）

▲SOU ‧ SOU QQ軟軟抱毯枕-落落大方彩色，加購價599元。

▲▼屈臣氏、康是美放送「新年小確幸」 。（圖／品牌提供）

▲SOU ‧ SOU 隨行保溫杯-十數、布芝空薔薇，加價購599元。

此次一共推出13款，商品涵蓋居家生活、廚房小物為策畫方向，使用經典的「十數」、「落落大方彩色」、「日向取暖」、「糺之森」、「布芝空薔薇」等花色，連續三週登場，單筆消費滿388元即可加購，單筆發票上限至多6個，金卡會員或購買面膜商品，再享加購價9折，喜愛日系風格的粉絲絕對要收集！

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