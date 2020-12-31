王世堅轟柯文哲好大喜功辦跨年：藉「踹時中」來蹭流量！

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者袁茵攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣新冠肺炎確診出現首例英國變種病毒，許多縣市的跨年晚會因而停辦、或取消觀眾入場。針對台北市長柯文哲31日宣布照常舉辦跨年，讓議員王世堅痛批，柯文哲好大喜功，甚至藉由「逆時中」、「踹時中」來蹭流量。

台北市成六都唯一照常舉辦跨年的縣市，王世堅31日指出，跨年晚會固然好，但畢竟不是民生必須，現在面臨疫情及寒流的雙重夾擊，台北為六都之首，應當全國22縣市的模範。

王世堅批評，柯文哲執意辦跨年晚會，就是要標新立異，根本就是「眾人獨行、柯獨醉」。柯市長想藉由舉辦跨年活動來拉抬這一年低迷的聲量，也藉由「逆時中」、「踹時中」，來蹭衛福部長陳時中的聲量拉抬他自己，這是非常不可取的。

至於北市把跨年舞台區的8萬人，縮減成4萬人，王世堅指出，但依照過去經驗都是20萬人次進出，工作人員僅200人，北市警員又有限，如何做好管控及維護的工作？

另柯文哲稱照常舉辦跨年，「不會被無知的恐懼支配」。王世堅砲轟，柯文哲的狂妄才是無知，這麼多醫療公衛專家、縣市首長、中央部會首長，都已經做出呼籲及建言，各自管轄的縣市都停辦各是跨年活動，難道不是根據科學知識及資料來研判，只有北市才根據科學作出有邏輯的判斷？

王世堅轟，柯文哲罔顧醫學公衛專業建言、無視其他縣市首長、部會首長的判斷，不是更無知嗎？另外，眾多民眾都發出譴責之聲，加上新北市沒有舉辦跨年活動，雙北交通便利，屆時有很多新北民眾都會到台北跨年，這樣的人流可能超過柯市府的估算。

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