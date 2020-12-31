苗栗竹南音響店大火消防忙噴水　隔壁自助餐急瘋「搶救這東西」

▲苗栗縣竹南鎮1間連棟鐵皮屋，31日早上9時許發生大火，裡面擺放的音響用品付之一炬，警消花了近1個小時，才將火勢控制住。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1間連棟鐵皮屋，31日早上9時許發生火警，現場竄出火苗，陣陣濃煙直衝天際，其中1間堆放二手音響及電器用品的倉庫，全都付之一炬，消防隊員花了近1小時撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因及損失待查。

苗栗縣消防局表示，31日上午9時19分接獲通報，稱竹南鎮龍山路三段有間鐵皮屋發生大火，濃煙直竄天際，隨即派遣竹南、頭份、後龍、造橋等多個分隊前往搶救，抵達火警地點發現1樓的鐵皮屋店面已經陷入一片火海，猛烈火勢挾帶陣陣濃煙不斷從屋內竄出，情況危急。

▲▼起火音響店兩旁分別是機車行和自助餐店，業者趕緊將瓦斯桶推到外面，以防遭波及。（圖／記者黃孟珍攝）

陳姓業者表示，自己每天都會回來住，怎知一大早出門後，隔壁鄰居就打電話來告知失火了，隨即趕回來就已經陷入一片火海，自己也是一頭霧水，完全不知是哪裡起火；隔壁自助餐店眼見火舌竄出，趕緊衝至旁邊將幾桶瓦斯桶拖出以防發生意外。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風表示，起火音響店兩旁分別是機車行和自助餐店，為了怕波及到兩旁，立即拉出水線，先從音響店的兩側和後方布建「防火牆」，避免火勢擴大蔓延，針對起火點持續射水降溫並撲滅火勢。經過近1個小時灌救，終於把火勢控制住，所幸沒有造成人員傷亡，至於詳細起火原因還待調查中，相關損失也有待估計。

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