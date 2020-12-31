寒流跑單「顧客很殘忍？」　真相曝光…外送員跪了：有加錢，快叫

▲原PO擔心叫外送，對外送員來說是種折磨。（圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

寒流一來，很多人都只想窩在室內，就算肚子餓了，也不想出去覓食，畢竟嘉義以北全部下探10度以下，低溫真的不是在開玩笑的。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說天氣很冷、風又大，讓人根本不想出門，但他又很想吃速食，就忍不住問卦「現在叫熊貓外送會很殘忍嗎？」話題意外引發熱論。

貼文一出，就有人精闢地點出關鍵，「你不叫他也是在外面，不如讓他吹風又有錢賺」、「不會，現在在外面跑的就是想賺這個錢」、「你不殘忍別人也會狠心」、「不會，你沒叫他也是在外面冷，又沒錢」、「沒下雨都還好，叫吧！叫好叫滿」、「你現在不叫等等就爆單了」、「應該要多叫，他們才不會在外面很冷、又沒單。」

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▲強烈寒流襲台，騎車一定冷到爆。（圖／記者屠惠剛攝）

還有網友表示，「多給50塊小費啊！絕對會大家都很開心」、「送到你手上薯條都冷了@@」、「傻傻的，這幾天才是外送員最賺的時候」、、「是對自己殘忍吧？吃冷掉的食物」、「一堆人叫，我的已經延遲1小時半了。」貼文甚至釣出疑似外送員的網友直呼「不會，有加錢，快叫，敗偷～」

據悉，今北部整天高溫不超過12度，約10至12度，花東13、14度，中南部16至19度；水氣比較少，偏向大台北和東半部有局部短暫雨，西半部則沒那麼濕，大部分地區天氣不錯、多雲到晴偏乾冷。今入夜到元旦清晨因有些輻射冷卻，感受上和今清晨差不多，非常寒冷，低於10度範圍非常大，除了高屏之外；元旦白天溫度有點回升，北部15、16度還是算冷，周六回到17至19度，周日能接近20度。